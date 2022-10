Stack: nuovo campus avanzato di data center da 80 MW a Francoforte

Stack Infrastructure, società specializzata nello sviluppo e nella gestione di data center e partner per le infrastrutture digitali di importanti aziende a livello globale, ha annunciato l’intenzione di sviluppare un campus di data center da 80 MW a Francoforte (Liederbach), in Germania.

La nuova struttura consentirà a Stack di soddisfare le esigenze strategiche dei clienti e di fornire una capacità essenziale nel limitato mercato dei data center della città.

Stack ha acquisito il sito di 70.000 metri quadrati (17 acri) da Coca Cola Europacific Partners Deutschland GmbH (CCEP DE), che vi ha precedentemente gestito un impianto di imbottigliamento e distribuzione per oltre 50 anni.

Stack ha condiviso di aver lavorato a stretto contatto con CCEP DE per ottenere la proprietà e di aver collaborato a lungo con il Comune di Liederbach per promuovere relazioni locali di valore e una visione condivisa per il suo campus avanzato di data center.

Ponendo particolare attenzione all’efficienza energetica e alla sostenibilità, il campus ospiterà quattro strutture che contribuiranno a un’economia circolare attraverso l’impiego di tecnologie innovative verdi, come la raccolta dell’acqua piovana e la fornitura di calore in eccesso indirizzata ad un progetto di sviluppo residenziale locale.

“Stack è orgogliosa di essere un partner di fiducia per i propri clienti. Siamo consapevoli che a Francoforte c’è un’enorme richiesta di infrastrutture per data center veloci, flessibili, resilienti ed efficienti; quindi, abbiamo accolto l’invito a fornire esattamente ciò che i nostri clienti si aspettano.

Siamo entusiasti dell’opportunità di supportare la comunità locale con nuove risorse esterne, offrendo al contempo soluzioni di livello mondiale supportate dalla piattaforma globale di Stack“, ha dichiarato John Eland, CEO di Stack EMEA.

“Il Comune di Liederbach è fiero di dare il benvenuto al suo primo campus di data center e di agevolare l’ulteriore sviluppo di un mondo sempre più connesso.

Diamo il benvenuto a Stack e, entusiasti della sua crescita, siamo certi che porterà sia a breve sia a lungo termine numerosi vantaggi e nuove prospettive all’area e alla nostra città”, ha commentato Eva Söllner, sindaco di Liederbach.

Da quando, a inizio anno, Stack ha annunciato la sua entrata per la prima volta nella regione, ha stabilito una presenza scalabile in tutta l’area EMEA, avvalendosi della forte competenza regionale dei suoi team. Il campus di Francoforte è l’ottava sede europea della società e si aggiunge ai siti di Copenaghen, Oslo, Stoccolma, Milano, Ginevra, Avenches e Zurigo.

