Google ha annunciato il lancio della beta di Cloud SQL per SQL Server, ora disponibile per tutti i clienti della piattaforma cloud di Google.

Questa aggiunta alla gamma di database consente alle aziende di migrare su Google Cloud in modo facile gli ambienti Windows esistenti con i carichi di lavoro enterprise di SQL Server, e di usufruire di servizi completamente gestiti.

L'azienda aveva annunciato all'inizio di quest'anno l'aggiunta di Microsoft SQL Server al portafoglio di motori di database disponibili in Cloud SQL e la versione alpha era stata introdotta non molto tempo fa.

Cloud SQL per SQL Server è considerato da Google un componente chiave per l'integrazione delle applicazioni e dell'infrastruttura esistenti e, secondo Google, offre alcuni vantaggi che possono aiutare le aziende a eseguire con facilità i workload.

Il primo di essi è nella compatibilità: Cloud SQL per SQL Server, ha spiegato Google, offre edizioni multiple della versione corrente di SQL Server e funziona con client diffusi quali SQL Server Management Studio.

Inoltre, il servizio offre backup flessibili, con la possibilità di pianificare backup giornalieri automatici o di eseguirli su richiesta. Poi la scalabilità: abilitando la configurazione automatica di aumento dello storage, Cloud SQL aggiungerà capacità di archiviazione ogni volta che ci si avvicina al limite. Se necessario, è anche possibile ridimensionare facilmente la memoria e i core del processore delle proprie macchine personalizzate.

Cloud SQL per SQL Server dispone della disponibilità elevata integrata abilitata per tutte le edizioni che replicano in modo sincrono i dati sul disco persistente regionale di ciascuna zona.

Come parte della piattaforma Cloud SQL, ha informato Mountain View, Cloud SQL per SQL Server verrà avviato in tutte le regioni attualmente disponibili e si integrerà con le funzionalità Cloud SQL esistenti, come la connettività tramite il Cloud SQL Proxy.

Lo sviluppo non termina qui, sottolinea Google, che sta continuando a migliorare Cloud SQL per SQL Server durante la sua fase beta. Come prossimi step, l’azienda cita l’integrazione con Active Directory, tool di migrazione online e altro.

Al momento in cui scriviamo, Google offre anche un credito gratuito al sign-up per provare Cloud SQL e la Google Cloud Platform.