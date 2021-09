Spyware su dispositivi Apple, disponibile la patch contro Pegasus

In attesa dell’Apple event del 14 settembre, Apple ha rilasciato una patch per sanare una vulnerabilità zero-day nei sistemi operativi di iPhone, iPad, Apple Watch e Mac.

Apple ha rilasciato la patch di emergenza per eliminare un bug che tramite iMessage colpisce macOS, iOS , iPadOS e watchOS, consentendo di spiare i dispositivi tramite lo spyware Pegasus.

La patch viene fornita con iOS 14.8/iPadOS 14.8 per iPhone e iPad, watchOS 7.6.2 per Apple Watch Series 3 e versioni successive e macOS Big Sur 11.6 per computer Mac.

Nei documenti di supporto Apple conferma di essere a conoscenza di un rapporto secondo cui questo la vulnerabilità potrebbe essere stata sfruttata attivamente.

Allo scopo Apple consiglia a tutti gli utenti di aggiornare i propri dispositivi alle versioni più recenti.

Aggiornamento macOS BigSur 11.6

Aggiornamento iOS 14.8/iPadOS 14.8

Aggiornamento watchOS 7.6.2