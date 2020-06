Spusu sbarca in Italia, con la riserva dati per usare i giga il mese dopo

Spusu è un operatore di telefonia mobile virtuale (Mvno, Mobile Virtual Network Operator): il brand fa capo alla società austriaca Mass Response e, dopo l’Austria, dove è stato lanciato nel giugno del 2015, ha fatto ora il suo debutto anche in Italia.

Il nuovo operatore si appoggia alla rete di Wind Tre e arriva in Italia con tre offerte che coprono sia voce che SMS che dati.

La prima offerta è denominata S-ole e prevede, per 7,90 euro al mese, 10 GB, 500 minuti e 100 SMS. La seconda offerta, M-are, ha una tariffa di 9,90 euro al mese e include 15 GB, 1.000 minuti e 200 SMS. Infine, la tariffa L-una offre all’utente, al costo di 13,90 euro al mese, 50 GB, 2.000 minuti e 500 SMS. È inoltre possibile cambiare tariffa in ogni momento, assicura l’operatore, e in modo gratuito.

Tra le caratteristiche dell’offerta Spusu c’è la funzione Riserva dati: grazie a questa opzione, minuti, SMS e giga non utilizzati vengono trasformati in dati che è possibile utilizzare il mese successivo in Italia. L’opzione è valida per tutte le tariffe, ma in proporzioni diverse a seconda di quella scelta: la tariffa S-ole include 20 GB di riserva dati, la M-are 30 GB e, infine, sono 100 i GB per la tariffa L-una.

Sono già disponibili anche le app Spusu Italia per iOS e Android, rispettivamente sull’App Store di Apple e sul Google Play Store. Queste consentono di visualizzare il credito residuo, tenere sotto controllo i consumi, personalizzare la segreteria telefonica ed effettuare altre operazioni di gestione e monitoraggio. L’app Spusu Italia è disponibile anche nell’App Gallery di Huawei.

Spusu ha inoltre attivato in Italia un servizio clienti che è accessibile per telefono, tramite WhatsApp o via email, e sul sito web dell’operatore è accessibile un’area del profilo dell’utente.