Spotify, la risposta a Clubhouse è l’acquisto di Betty Labs

Spotify ha acquisito Betty Labs, creatore di Locker Room, l’app di audio dal vivo che sta cambiando il modo in cui addetti ai lavori e fan parlano di sport.

L’acquisizione punta creare futuri format audio e accelererà l’ingresso di Spotify nello spazio dell’audio live, al momento ben presidiato dal fenomeno Clubhouse.

In una nota Gustav Söderström, a capo della Ricerca e sviluppo di Spotify, ha esplicitamente detto che “il mondo si rivolge già a noi per la musica, i podcast e altre esperienze audio uniche e la nuova esperienza audio dal vivo è un potente complemento che migliorerà ed estenderà l’esperienza on demand che offriamo oggi“.

Nei prossimi mesi, Spotify si evolverà ed espanderà Locker Room in un’esperienza audio live migliorata per una gamma più ampia di creatori e fan.

Attraverso la nuova esperienza dal vivo, Spotify offrirà una gamma di programmi sportivi, musicali e culturali, oltre a una serie di funzionalità interattive che consentiranno ai creatori di connettersi con il pubblico in tempo reale. Daremo ad atleti professionisti, scrittori, musicisti, cantautori, podcaster e altre voci globali opportunità di ospitare discussioni, dibattiti, sessioni di chiedimi qualsiasi cosa (AMA, ask me anything) e altro in tempo reale.

Betty Labs è un team di sviluppatori, ingegneri, creatorio di prodotto e appassionati di sport concentrati sulla creazione di esperienze dal vivo rivoluzionarie.

La società, inizialmente sostenuta da Lightspeed Venture Partners e più recentemente da GV e Precursor Ventures, ha introdotto per la prima volta Locker Room per gli appassionati di sport nell’ottobre 2020.

Guardando al futuro, Spotify sfrutterà i suoi dati, intuizioni e forza senza precedenti nell’esperienza utente creare una serie completa di offerte live e on demand per utenti e creatori di tutto il mondo.