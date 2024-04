SPIBER Inc. raccoglie oltre 10 miliardi di JPY in finanziamenti per rafforzare la produzione di massa e le iniziative di vendita

TSURUOKA, Giappone–(BUSINESS WIRE)–SPIBER Inc. una startup di produzione biologica, è lieta di annunciare il completamento di un round di raccolta fondi per un totale di oltre 10 miliardi di JPY. Questo finanziamento, che include ulteriori investimenti da parte degli azionisti esistenti, consentirà all’azienda di accelerare la produzione di massa dei suoi innovativi materiali Brewed Protein™ e di facilitarne la vendita a livello globale, contribuendo ulteriormente al progresso dell’economia circolare.





Il materiale Brewed Protein™ di proprietà di Spiber è una nuova categoria di materiali1 sviluppata e perfezionata in oltre 15 anni di ricerca. Sfruttando la natura varia e ciclica delle proteine, uno dei principali elementi costitutivi dell’ecosistema terrestre, l’azienda mira a realizzare un’economia circolare che possa esistere in armonia con la natura. Grazie all’impiego di biotecnologie all’avanguardia, le proteine di Spiber sono meticolosamente progettate a livello di DNA e prodotte attraverso un processo di fermentazione microbica brevettato con materie prime di origine vegetale. In un contesto di rapida crescita della necessità di soluzioni sostenibili, il valore e il potenziale dei materiali Brewed Protein™ sono stati molto apprezzati da investitori e consumatori, e Spiber è impegnata in numerosi progetti congiunti con marchi di abbigliamento e altri partner. Ad oggi, 15 marchi nazionali e internazionali hanno lanciato prodotti utilizzando i materiali di Spiber e l’azienda continuerà a rafforzare il proprio sistema di produzione e la propria piattaforma di ricerca e sviluppo per soddisfare la crescita prevista della domanda e la diversificazione delle esigenze.

MESSAGGIO DEL FONDATORE

“Siamo grati per il continuo sostegno e la fiducia dei nostri investitori, delle istituzioni finanziarie e delle aziende partner che comprendono profondamente il valore della nostra piattaforma tecnologica, dei materiali di sviluppo e delle prospettive commerciali. Nonostante il difficile contesto di raccolta fondi per le startup nel panorama economico globale, siamo stati in grado di sostenere la nostra crescita grazie al loro riconoscimento e alle loro aspettative. Rimaniamo impegnati nella creazione e nel potenziamento delle basi biotecnologiche essenziali per la realizzazione di una società circolare, nonché nell’adempimento della nostra responsabilità per l’attuazione sociale in qualità di leader del settore.”



– Kazuhide Sekiyama, Direttore e Rappresentante Esecutivo di Spiber Inc.

Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities e Anderson Mori & Tomotsune hanno agito rispettivamente come consulenti finanziari e legali per questo finanziamento azionario.

1: Il 1° novembre 2021, l’Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO) ha emesso una revisione della definizione di “fibra proteica” nella norma ISO2076. Con questa revisione, il termine “fibra proteica” include ora non solo le proteine di origine naturale, ma anche quelle prodotte sinteticamente. Inoltre, il contenuto minimo di proteine richiesto alle fibre per soddisfare questa definizione è stato fissato all’80%. Con la pubblicazione di questo standard, per la prima volta i materiali proteici strutturali sintetici sono stati riconosciuti a livello internazionale come una nuova categoria di materiali.

MATERIALI BREWED PROTEIN™

I materiali Brewed Protein™ sono fibre, resine, film e altri tipi di materiali coltivati in laboratorio e a base vegetale che vengono prodotti attraverso la fermentazione microbica (brewing). Questa nuova classe di materiali viene creata utilizzando la piattaforma tecnologica proprietaria di Spiber che consente la progettazione personalizzata e l’ingegneria molecolare di polimeri proteici ispirati alla natura. Questi materiali possono offrire soluzioni alternative a un’ampia gamma di materiali convenzionali di origine animale, vegetale e sintetica per vari scopi, comprese le applicazioni tessili per l’industria dell’abbigliamento, che è il nostro primo obiettivo primario.

SPIBER INC.

Fondata nel settembre 2007, Spiber Inc. è una startup giapponese che si occupa di biotecnologie e che utilizza la biologia sintetica, i polimeri e la scienza dei materiali all’avanguardia per lo sviluppo dei suoi nuovi materiali Brewed Protein™ realizzati con zuccheri di origine vegetale utilizzando la tecnologia della fermentazione microbica.

Sito web di Spiber: https://spiber.inc/en/

Pagina web sulla sostenibilità di Spiber: https://spiber.inc/en/sustainability/

