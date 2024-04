Riassunto: HCLTech riferisce un fatturato di 13,3 miliardi per l’esercizio 2024, con un rialzo del 5,4% su base annua

L’azienda è ben posizionata per capitalizzare con le sue proposte basate sull’intelligenza artificiale, il modello di consegna globale e il mix ideale di servizi e prodotti tecnologici

NEW YORK e NOIDA, India–(BUSINESS WIRE)–HCLTech, tra le società globali leader nel comparto tecnologico, oggi ha dichiarato i risultati finanziari per il quarto trimestre e l’intero esercizio terminato il 31 marzo 2024.





La società ha registrato un fatturato per l’intero esercizio pari a 13,3 miliardi di dollari, con un rialzo del 5,4% su base annua. Il fatturato dei servizi digitali è cresciuto del 5,3% (CC) e ora contribuisce al 37,3% del fatturato dei servizi IT. Le entrate ricorrenti annuali di HCLSoftware sono state pari a 1,02 miliardi di dollari. Durante l’esercizio 2024, la società ha concluso 73 grandi accordi, 36 nei servizi e 37 nel software, che si sono tradotti in un TCV (nuovi contratti vinti) di 9,76 miliardi di dollari, in crescita del 10% su base annua.

