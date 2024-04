La tecnologia AMMONIA to H2POWER di H2SITE ha ricevuto l’approvazione in principio di Lloyd’s Register (LR)

La tecnologia AMMONIA to H2POWER di H2SITE per il cracking dell’ammoniaca a bordo ha ricevuto l’approvazione in principio (AiP) da Lloyd’s Register (LR).

La tecnologia è una soluzione containerizzata a bordo che produce idrogeno di qualità di cella a combustibile utilizzando ammoniaca. Questo idrogeno può quindi essere utilizzato dalle celle a combustibile a idrogeno che possono contribuire all’alimentazione elettrica dell’imbarcazione, oppure l’idrogeno potrebbe essere consumato direttamente in un motore a combustione interna (ICE).

LOIU, Spagna–(BUSINESS WIRE)–Il cracking dell’ammoniaca sta prendendo piede come potenziale vettore di idrogeno per le applicazioni a bordo e questo sistema si basa sulle membrane idrogeno-selettive di H2SITE che superano le limitazioni termodinamiche della reazione di cracking dell’ammoniaca, recuperando l’idrogeno in modo continuo e ottenendo una conversione praticamente completa dell’ammoniaca e un’efficienza più elevata a temperature più basse, riducendo il consumo energetico complessivo e l’impronta ecologica.









Per l’assegnazione dell’AIP, la valutazione del progetto e dell’allestimento ha previsto un esame generale degli aspetti fondamentali del progetto e della conformità alle norme e ai regolamenti di LR per la classificazione delle navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità. È stata effettuata una valutazione preliminare delle norme, seguita da una valutazione dei rischi condotta per garantire che i rischi derivanti dall’uso di ammoniaca e idrogeno siano affrontati in base alla procedura ShipRight di LR per la certificazione basata sui rischi (RBC).

H2SITE ha dimostrato sul piano operativo la sua tecnologia di alimentazione dall’ammoniaca all’idrogeno lo scorso novembre, quando la nave Bertha B di Zumaia Offshore ha imbarcato la tecnologia AMMONIA to H2POWER, confermandone le prestazioni in condizioni reali offshore.

“Siamo orgogliosi di aveer raggiunto questo traguardo, che conferma la progettazione e la sicurezza della nostra tecnologia di cracking dell’ammoniaca a bordo per la decarbonizzazione delle applicazioni marittime, basata su reattori a membrana. Dopo aver messo in funzione l’anno scorso la nostra prima unità di cracking e a celle a combustibile a bordo della nave da rifornimento Bertha B, stiamo attualmente ampliando la portata della tecnologia e progettando unità su scala MW”, ha affermato Jose Medrano, Direttore tecnico presso H2SITE.

Questi sistemi AMMONIA to H2POWER verranno integrati con sistemi a propulsione e unità di alimentazione ausiliari per poter essere utilizzati da un ampio ventaglio di imbarcazioni, da piattaforme offshore a navi cisterna e gasiere.

Mark Darley, Chief Operations Officer presso Lloyd’s Register ha aggiunto: “La tecnologia AMMONIA to H2POWER di H2SITE rappresenta un’entusiasmante opportunità per gli armatori di convertire l’ammoniaca, e altre materie prime come il metanolo, in idrogeno a bordo delle loro navi, senza l’utilizzo di ulteriori tecnologie di separazione dei gas”.

“Siamo lieti di aver assegnato l’AiP per questa soluzione innovativa e continuiamo a impegnarci nella collaborazione con la catena del valore marittimo per fornire soluzioni energetiche a emissioni zero che possano contribuire a un futuro più verde e sostenibile.”

Informazioni su H2SITE

H2SITE è stata creata nel 2020 e dispone di una tecnologia esclusiva di reattori e separatori per la conversione di diverse materie prime in idrogeno, tra cui ammoniaca, metanolo o gas sintetico, oltre alla separazione dell’idrogeno da miscele gassose a bassa concentrazione per applicazioni in caverne saline o idrogeno geologico.

Informazioni su Lloyd’s Register

Consulenti di fiducia in ambito marittimo, che collaborano con i clienti per migliorare le prestazioni dell’economia degli oceani. Lloyd’s Register (LR) è un gruppo globale di servizi professionali specializzato in ingegneria e tecnologia marittime. Con una tradizione che risale a più di 260 anni fa, con la fondazione della prima società di classificazione marittima al mondo, LR si dedica alla definizione e al miglioramento degli standard per la sicurezza delle imbarcazioni.

Oggi siamo un fornitore leader di servizi di classificazione e conformità per le industrie marittime e offshore, e aiutiamo i nostri clienti a progettare, costruire e gestire le loro attività con livelli di sicurezza e conformità ambientale accettabili. Forniamo inoltre consulenza, assistenza e soluzioni per le prestazioni della flotta, l’ottimizzazione della flotta e dei viaggi, potenziando le capacità digitali dei nostri clienti. Oltre 20.000 imbarcazioni fanno affidamento sulle nostre soluzioni digitali.

Nella corsa verso l’obiettivo delle emissioni zero, la nostra ricerca, le nostre competenze tecniche e le nostre innovazioni industriali promuovono una transizione energetica marittima sicura e sostenibile.

Il Gruppo Lloyd’s Register è interamente di proprietà della Lloyd’s Register Foundation, un ente di beneficenza globale politicamente e finanziariamente indipendente che promuove la sicurezza e l’istruzione.

Ulteriori informazioni su lr.org

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Per ulteriori informazioni:



Andrés Galnares, CEO di H2SITE: andres.galnares@h2site.eu oppure info@h2site.eu