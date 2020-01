La spesa intelligente diventa un obiettivo aziendale

La spesa per il procurement è la maggiore voce di costo per le aziende con business basato sulla vendita di prodotti. Sono realtà che destinano in media il 40-45% delle proprie entrate agli acquisti, ma la maggior parte di loro ammette che quest’area potrebbe essere gestita meglio.

In una ricerca sull’Intelligent Spend Management condotta da Idc intervistando 800 responsabili di spend management in quattro region, e promossa da Sap, il 90% degli intervistati ha dichiarato che esistono margini di miglioramento per controllare i livelli di spesa, dato che gestiscono gli acquisti con sistemi che sono retaggio del passato e di tecnologie obsolete anche basate su supporti cartacei.

L’analisi Idc ha evidenziato che le organizzazioni riconoscono i vantaggi di un nuovo approccio al procurement che offre una visione completa della spesa in tutte le categorie, dai materiali diretti e indiretti ai viaggi di lavoro, dalla forza lavoro esterna all’acquisto di servizi.

Agli intervistati Idc ha chiesto quali fossero le sfide legate al loro ruolo, le esigenze più importanti e le reazioni al concetto di gestione della spesa intelligente.

Il 95% circa degli intervistati ha dichiarato di essere propenso a investire e implementare una piattaforma di Intelligent Spend Management entro due anni, per favorire un processo più connesso, agile e trasparente.

È emerso che tale piattaforma deve consentire di sfruttare il machine learning e altre tecnologie emergenti per estrarre dati utili al fine di prendere decisioni più informate, non solo per risparmiare sui costi e ridurre il rischio legato ai fornitori, ma anche per aiutare le organizzazioni nel raggiungimento degli obiettivi di business.

La conclusione a cui giunge lo studio è che la gestione della spesa è più importante che mai nel mondo digitale. Le aziende che stanno facendo attenzione e stanno evolvendo per adottare nuovi approcci e tecnologie si troveranno nella miglior posizione per innovare e crescere nel futuro.