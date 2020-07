La spesa è sempre più digitale e Carrefour fa il sito in ottica mobile first

Il sito Carrefour.it è stato completamente rinnovato, da personale interno, in ottica mobile-first, per dare un’esperienza di navigazione ottimizzata su qualsiasi device, veloce e personalizzata.

Il retailer ha attuato il cambiamento consapevole che il 73% dei suoi utenti digitali accede al sito tramite piattaforma mobile.

A testimonianza di una tendenza che se era già in atto da tempo, ha ricevuto una spinta decisiva durante i mesi di lockdown, favorendo l’avvicinamento di molti clienti al supermercato in versione digitale.

Migliorare la user experience del proprio sito ottimizzandola per il mobile significa anche dare assicurare una customer experience sempre più omnicanale.

Si diceva che la trasformazione, in ottica design user-centered, è stata interamente gestita dalle risorse interne di Carrefour Italia, che punta su innovazione e tecnologia investendo in formazione e in talenti interni.

Come spiega in una nota Enrico Fantini, eCommerce & Digital Transformation Director di Carrefour Italia “Abbiamo deciso di internalizzare già da alcuni anni le competenze nel design dell’esperienza, a dimostrazione di come lo sviluppo tecnologico rivesta un ruolo strategico per Carrefour Italia, come chiave per rimanere competitivi nel mondo del retail, investendo in risorse e formazione per sviluppare un know-how e una expertise IT unici nella GDO”.

Per Carrefour Italia offline e online sono elementi complementari di un’offerta integrata: nella nuova homepage del sito si può scegliere se fare la spesa online, o visualizzare le offerte proposte nei punti vendita per poi acquistare nei negozi fisici, in bilanciamento tra le due realtà.

Per migliorare l’esperienza di spesa, il nuovo sito ha ottimizzato il percorso di acquisto online attraverso una barra suddivisa per categorie merceologiche che permette di velocizzare e rendere più intuitiva la selezione dei prodotti.

Le evoluzioni sono state disegnate con un approccio mobile first appositamente per garantire la migliore esperienza di navigazione da smartphone.