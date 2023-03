SoundHound Chat AI combina AI generativa e assistente vocale per le imprese

SoundHound AI, lo specialista dell’intelligenza artificiale vocale, ha lanciato SoundHound Chat AI, una piattaforma vocale che offre ai brand e ai loro clienti l’accesso a un potente assistente vocale multimodale.

Combinando la voice-enabled Generative AI e la potenza di un assistente vocale allo stato dell’arte, SoundHound Chat AI consente a qualsiasi azienda di creare un’esperienza vocale di nuova generazione per i propri utenti.

Con il lancio dell’applicazione SoundHound Chat AI, sottolinea la società sviluppatrice, i consumatori e le aziende potranno sperimentare in prima persona come la voce sia l’interfaccia più naturale per l’AI generativa e per altri ambiti informativi.

La natura multimodale di SoundHound Chat AI consente agli utenti di inviare una richiesta nel modo più rapido ed efficiente – parlando – mentre il testo e/o l’audio trasmettono la risposta. L’applicazione SoundHound Chat AI è ora disponibile su abbonamento nel Google Play Store di Android e nell’App Store di iOS.

SoundHound fornisce uno stack tecnologico completo di AI vocale end-to-end e ora la piattaforma SoundHound Chat AI può integrare qualsiasi modello di AI generativa di terze parti per creare un’esperienza conversazionale senza soluzione di continuità. SoundHound Chat AI mantiene la conversazione fornendo risposte rapide e accurate alle richieste, limitando gli esiti frustranti come: “Scusa, non ho capito”.

Questo – sostiene l’azienda – grazie a una tecnologia proprietaria che seleziona in modo intelligente la risposta corretta dal dominio più appropriato, sia che si tratti di una risposta basata su ChatGPT, sia che si tratti di un tipo di risposta che i large language models non sono in grado di gestire, come le domande in tempo reale su meteo, sport, azioni e stato dei voli.

Con il lancio di SoundHound Chat AI, la società sviluppatrice intraprende un nuovo approccio proprietario che utilizza la tecnologia di software engineering denominata CaiLAN (Conversational AI Language) e la tecnologia di machine learning chiamata CaiNet (Conversational AI Network) per garantire risposte rapide, accurate e appropriate.

La prima utilizza l’ingegneria del software per costruire in modo efficiente domini di conoscenza (come meteo, ristoranti, traffico e ricerca locale), mentre la seconda utilizza l’apprendimento automatico per comprendere meglio le richieste e fornire le risposte giuste.

CaiNET può collegarsi ai modelli interni di SoundHound e a quelli esterni, come GPT di OpenAI. CaiLAN controlla e arbitra i risultati per fornire la migliore risposta all’utente.

Questo approccio, secondo SoundHound, può evitare risposte imprevedibili ed errate, le cosiddette “allucinazioni da intelligenza artificiale” che possono verificarsi sulle piattaforme che si basano esclusivamente sull’AI generativa.

Questo lancio – sottolinea l’azienda – espande le integrazioni e i casi d’uso dell’AI generativa nel mondo reale da parte di SoundHound. L’azienda sta integrando attivamente l’AI generativa nei suoi prodotti SoundHound for Restaurants e SoundHound Automotive.

Per utilizzare l’applicazione, gli utenti possono sottoscrivere un piano settimanale o annuale. Per saperne di più su SoundHound Chat AI è possibile visitare il sito della società sviluppatrice.