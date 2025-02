Sora di OpenAI arriva in Europa: l’IA per la generazione video è ora accessibile

OpenAI ha annunciato che Sora, il suo avanzato generatore di video basato su intelligenza artificiale, è ora disponibile per gli utenti dell’Unione Europea. Dopo una fase iniziale limitata ad altre regioni, gli abbonati ai piani ChatGPT Plus e Pro possono finalmente accedere alla piattaforma e testarne le funzionalità.

Sora consente di creare video realistici (al link, un esempio realizzato da noi), a partire da un semplice prompt testuale, con una durata massima di 20 secondi e risoluzione fino a 1080p. Tra le principali funzionalità troviamo:

Sora has arrived in the EU and the UK. pic.twitter.com/vk4QynY1N8

— OpenAI (@OpenAI) February 28, 2025