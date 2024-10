Sophos lancia i nuovi desktop firewall XGS e aggiorna il software dedicato

Sophos ha introdotto nove nuovi desktop firewall XGS Series destinati a piccole e medie aziende e alle sedi distaccate delle realtà di maggiori dimensioni.

Le nuove appliance XGS – spiega la società di cybersecurity – adottano un’architettura razionalizzata che raddoppia le prestazioni rispetto ai modelli precedenti a fronte di una riduzione del 50% dei consumi di energia. Tutte le nuove appliance Sophos XGS sono disponibili con diverse opzioni di connettività ad alta velocità; quattro modelli sono inoltre privi di ventola di raffreddamento, proponendosi come soluzioni ideali ovunque occorra evitare rumori.

L’azienda ha inoltre annunciato anche la versione aggiornata del software Sophos Firewall che rafforza ulteriormente la protezione dai cyberattacchi permettendo tra l’altro di integrare feed di threat intelligence forniti da terze parti. In questo modo aziende soggette a requisiti specifici di natura regionale o di mercato possono customizzare e applicare informazioni supplementari per aumentare la sicurezza dei loro firewall. Il nuovo software aumenta inoltre la scalabilità distribuita di rete e offre un percorso di transizione trasparente dai firewall legacy alle ultimissime appliance Sophos XGS. Sfruttando la superiore accelerazione del FastPath virtuale del nuovo software Sophos Firewall in combinazione con la nuova architettura razionalizzata, le nuove appliance Sophos XGS possono arrivare a triplicare le performance del throughput VPN IPsec rispetto ai modelli precedenti.

“Le nuove appliance Sophos XGS e il nuovo software Sophos Firewall nascono con l’intenzione di offrire agli utenti il meglio in quanto a ‘performance e protezione’ a prezzi competitivi. Con le nostre innovazioni facciamo evolvere le modalità con cui le aziende dovrebbero utilizzare la tecnologia firewall per difendersi dai moderni cyberattacchi persistenti rivolti contro le realtà di piccole e medie dimensioni”, ha dichiarato Dan Cole, senior vice president, Network and Content Security di Sophos. “Per questo progettiamo il nostro software per firewall affinché possa ricevere anche i feed di threat intelligence di terze parti in aggiunta alla threat intelligence nativa di Sophos per una risposta più rapida in tempo reale di fronte a una fascia più ampia di attività sospette. Questo supporto, inoltre, offre a chi si difende un maggior controllo sul proprio profilo di rischio”.

Nello specifico gli utenti possono ora configurare il software Sophos Firewall per ricevere feed gratuiti e a pagamento pubblicati da vendor specializzati in sicurezza, Managed Service Provider (MSP), consorzi verticali e Information Sharing and Analysis Center (ISAC) o da altre piattaforme di threat intelligence. I dati di terze parti estendono la threat intelligence proprietaria dell’azienda prodotta da Sophos X-Ops e comprendente i dati telemetrici di SophosLabs, Sophos Managed Detection and Response (MDR) e Sophos Extended Detection and Response (XDR). In combinazione con Sophos Active Threat Response, una funzione integrata nei feed di intelligence e negli endpoint gestiti da Sophos, il software Sophos Firewall è in grado di avviare una risposta sincronizzata che blocca automaticamente i potenziali attacchi fornendo a chi difende il tempo necessario per valutare, affrontare e neutralizzare il problema.

Ulteriori innovazioni apportate al software Sophos Firewall comprendono:

Maggiori livelli di prestazioni e scalabilità: performance delle VPN IPsec triplicate con le nuove appliance desktop XGS Series, aumento delle prestazioni dei burst di autenticazione e ottimizzazioni per ridurre le interruzioni e aumentare la resilienza durante il failover di tunnel SD-RED, route dinamiche e interazioni Active Directory negli ambienti enterprise distribuiti.

performance delle VPN IPsec triplicate con le nuove appliance desktop XGS Series, aumento delle prestazioni dei burst di autenticazione e ottimizzazioni per ridurre le interruzioni e aumentare la resilienza durante il failover di tunnel SD-RED, route dinamiche e interazioni Active Directory negli ambienti enterprise distribuiti. Gestione razionalizzata: esperienze utente rinnovate; supporto dei certificati Let’s Encrypt; supporto integrato dell’autenticazione Google Workspace; visibilità estesa degli oggetti di rete per semplificare la gestione del firewall.

esperienze utente rinnovate; supporto dei certificati Let’s Encrypt; supporto integrato dell’autenticazione Google Workspace; visibilità estesa degli oggetti di rete per semplificare la gestione del firewall. Aggiornamento trasparente dei dispositivi: un nuovo assistente per il backup delle configurazioni e il port mapping, unito alla sovrapposizione gratuita delle licenze per i clienti dei firewall Sophos XG, aggiunge flessibilità e facilita l’aggiornamento dalle precedenti generazioni hardware.

“Il rilascio di nuovi modelli desktop all’interno della gamma di appliance hardware Sophos XGS Series definisce un nuovo punto di riferimento per prestazioni ed efficienza. L’aggiornamento software aumenta il valore sui prodotti di ogni livello triplicando il throughput VPN IPsec e arrivando a raddoppiare le performance complessive, e tutto dimezzando i consumi di energia”, ha commentato Christopher Rodriguez, research director for Security and Trust di IDC. “In combinazione con i miglioramenti di protezione, scalabilità e facilità d’uso dell’ultima release del sistema operativo, Sophos Firewall offre un valore significativo ad aziende di ogni dimensione senza aumentare i prezzi”.

“Sophos rende il deployment, l’integrazione e la gestione dei firewall un’operazione diretta”, ha concluso Benjamin Schwarzbauer, team lead, Network and Security di Luithle + Luithle, un partner Sophos tedesco. “La stretta integrazione con tutto l’ecosistema Sophos ci permette di gestire la sicurezza dei nostri clienti in modo efficiente. La completezza delle funzionalità del firewall non solo rafforza la sicurezza, ma garantisce anche prestazioni affidabili e conformità normativa. In questo modo i nostri clienti possono concentrarsi sul loro business”.

Le nuove appliance di desktop firewall Sophos XGS e il nuovo software Sophos Firewall sono disponibili esclusivamente attraverso il canale globale dei partner e dei Managed Service Provider (MSP) Sophos. I clienti possono gestire facilmente le soluzioni nella piattaforma cloud-native Sophos Central insieme al resto del portafoglio di soluzioni dell’azienda per endpoint, email e cloud supervisionando le installazioni, rispondendo agli allarmi e controllando licenze e date di rinnovo attraverso un’unica interfaccia intuitiva.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito di Sophos.