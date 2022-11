Sophos Firewall, la nuova versione sfrutta la potenza di Xstream

Sophos, lo specialista della cybersicurezza as-a-service, ha presentato nuove funzionalità all’interno dell’architettura Xstream di Sophos Firewall, al fine di rispondere alle complesse esigenze dell’edge computing in ambienti enterprise e distribuiti.

Il nuovo Sophos Firewall – sottolinea l’azienda – comprende soluzioni che accelerano l’analisi del traffico cifrato e il routing dinamico del traffico IPv6 (Internet Protocol versione 6), aggiungono resilienza attraverso tecniche di alta disponibilità e load balancing SD-WAN (Software-defined Wide Area Network), e consentono l’integrazione trasparente con Microsoft Azure Active Directory.

“Uno dei principali vantaggi dell’architettura Xstream e dei Flow Processor è l’essere programmabili. Ovvero, mentre altri firewall rallentano con il passare del tempo, possiamo aumentare le prestazioni anche aggiungendo nuove funzioni e capacità. La nostra impostazione garantisce l’investimento dei clienti su Sophos Firewall nel tempo e consente una transizione trasparente a un mondo cloud-enabled. SD-WAN e SASE (Secure Access Service Edge) richiedono una piattaforma più efficiente che non sia solamente resiliente, ma che renda anche il lavoro di gestione quotidiana più semplice e veloce”, ha dichiarato Daniel Cole, vice president of network security product management di Sophos.

Come evidenzia il nuovo Sophos Threat Report 2023 , mette in evidenza l’azienda, è fondamentale al giorno d’oggi fare un’analisi efficace e affidabile della rete per proteggersi da eventuali cyberattacchi. Uffici distribuiti sul territorio, forza lavoro da remoto, workload in cloud, app legacy customizzate e una crescente dipendenza da provider globali di soluzioni software-as-a-service rendono più complessa la gestione della sicurezza di rete.

Sophos Firewall mette a disposizione le performance, la protezione e la resilienza di cui le aziende hanno bisogno, semplificando nel contempo la gestione di reti complesse.

I vantaggi evidenziati da Sophos comprendono:

Livelli avanzati di performance e protezione : un nuovo engine per il routing dinamico ad alte prestazioni e l’accelerazione Xstream Transport Layer Security (TLS) FastPath velocizzano l’ispezione del traffico cifrato lasciando sufficiente margine per il traffico che richiede DPI (Deep Packet Inspection); le funzioni di crittografia asimmetrica degli Xstream Flow Processor – presenti in tutte le appliance XGS Series – permettono di ispezionare il traffico TLS anche sulle reti più sensibili.

: un nuovo engine per il routing dinamico ad alte prestazioni e l’accelerazione Xstream Transport Layer Security (TLS) FastPath velocizzano l’ispezione del traffico cifrato lasciando sufficiente margine per il traffico che richiede DPI (Deep Packet Inspection); le funzioni di crittografia asimmetrica degli Xstream Flow Processor – presenti in tutte le appliance XGS Series – permettono di ispezionare il traffico TLS anche sulle reti più sensibili. Più resilienza, più tranquillità : le nuove capacità di load balancing SD-WAN forniscono prestazioni e affidabilità nel caso di interruzioni operative degli ISP (Internet Service Provider), mentre miglioramenti per i cluster ad alta disponibilità assicurano la massima business continuity delle reti mission-critical.

: le nuove capacità di load balancing SD-WAN forniscono prestazioni e affidabilità nel caso di interruzioni operative degli ISP (Internet Service Provider), mentre miglioramenti per i cluster ad alta disponibilità assicurano la massima business continuity delle reti mission-critical. Maggiore semplicità di gestione: gestire la sicurezza di rete è ora più facile che mai grazie alla nuova integrazione con Microsoft Azure Active Directory che implementa il single sign-on per l’amministratore e nuove funzioni per le ricerca di host e servizi.

Sophos Firewall, che si integra con Sophos ZTNA (zero trust network access) sotto un unico management plane unificato, costituisce un pilastro della strategia SASE di Sophos volte a fornire una soluzione maggiormente semplificata, scalabile e sicura rispetto alle tradizionali VPN (Virtual Private Network) per l’accesso da remoto. La soluzione è anche parte del Sophos Adaptive Cybersecurity Ecosystem, che integra l’intero portafoglio di prodotti e servizi Sophos con la threat intelligence di Sophos X-Ops per attività di rilevamento, protezione e risposta più contestuali e sincronizzate.