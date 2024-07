“Sono Pulse, l’AI che Cegid integra nelle soluzioni retail”

Cegid mette l’intelligenza artificiale generativa nelle proprie soluzioni per il retail. È una AI che ha un nome; si chiama Cegid Pulse, e rappresenta il nuovo approccio del vendor di nell’assistenza, gestione e utilizzo dei dati nel retail per un’analisi in tempo reale, ottimizzando la gestione delle scorte, le promozioni e la fidelizzazione dei clienti.

È stato questo l’annuncio che ha catalizzato l’attenzione dei tanti partner e clienti europei chiamati recentemente a Roma dal vendor in occasione del Cegid Connections Retail 2024, sottolineando il proprio impegno nella trasformazione del retail, soprattutto quello del lusso. Motivo per cui è stata scelta per quest’anno l’Italia come location dell’evento europeo, paese dove Cegid ammette di avere interessanti piani di sviluppo all’interno di un mercato, quello del fashion e del luxury, in gran forma.

“Cegid ha 42 anni di storia, e si distingue per avere una solida reputazione basata su contratti ricorrenti che costituiscono il 100% del nostro giro d’affari – esordisce Nathalie Echinard, direttrice della business unit Retail di Cegid -. Una stabilità finanziaria che ci consente di investire continuamente in soluzioni che migliorano l’esperienza del cliente, conquistando la fiducia di più di un migliaio di brand di prestigio a livello internazionale”.

Il risultato è che negli ultimi anni, Cegid ha triplicato il proprio fatturato, adattando il modello di business alle esigenze del mercato moderno anche attraverso acquisizioni, come quella di StoreIQ, per la gestione delle catene di punti vendita. Una strategia di crescita e di ampliamento dell’offerta che non tralascia nessuno degli aspetti tecnologici che stanno segnando il trend del settore.

La mobilità è infatti ritenuta una componente essenziale delle soluzioni di Cegid. Convinta del fatto che i dispositivi mobili possano migliorare la fedeltà e la performance del personale in-store, consentendo nel contempo una alta personalizzazione della customer experience. L’accesso immediato a informazioni dettagliate sui prodotti e sui profili dei clienti permette, infatti, ai venditori di offrire un servizio su misura, aumentando la soddisfazione del cliente..

Evoluzioni degli strumenti di vendita e di ingaggio dei clienti che, ovviamente, non possono prescindere dall’attenzione agli aspetti di sicurezza. In particolare, l’attenzione alla protezione dei dati personali e dei pagamenti. E, altro tema fondamentale per Cegid, il focus sulla sostenibilità, che vede l’azienda impegnata in pratiche come il riciclo e la riparazione dei prodotti, oltre al rispetto delle normative ambientali.

Cegid Pulse: L’intelligenza artificiale che trasforma il Retail

Ma a Roma, dicevamo, la scena se l’è presa Cegid Pulse, l’AI generativa che Cegid ha presentato per essere una vera rivoluzione nel modo in cui i dati vengono gestiti e utilizzati nel retail. Grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale generativa, Cegid offre soluzioni che analizzano i dati in tempo reale, migliorando la gestione delle scorte, le promozioni e la fidelizzazione dei clienti, permettendo di arricchire le schede prodotto con analisi dettagliate e ottimizzando così le vendite e l’esperienza d’acquisto.

“Si tratta di un’intelligenza artificiale che esce dal teorico e si cala perfettamente e concretamente nel contesto aziendale attraverso tre parole chiave: qualità, impegno e fiducia” tiene a precisare Echinard..

Il contributo alla qualità, l’AI lo evidenzia ottimizzando la disponibilità degli stock e migliorando l’eccellenza operativa nei negozi, garantendo così che i prodotti giusti siano disponibili al momento giusto, nonostante le sfide economiche come l’inflazione e la crisi energetica.

L’impegno dell’AI è invece visibile nel facilitare la formazione e la comunicazione dei collaboratori, fornendo strumenti intuitivi e polivalenti che aumentano l’efficienza e la soddisfazione dei dipendenti.

Infine, la fiducia. Le aziende si possono fidare dell’AI, per garantire il rispetto delle normative in vigore e proteggere i dati sensibili, assicurando la sicurezza informatica e adeguandosi alle evoluzioni legali.

Obiettivi che riflettono la missione di Cegid: profittabilità, impegno dei collaboratori e dei clienti, e fiducia nell’evoluzione legale e nella sicurezza informatica.

“Sono un’intelligenza artificiale progettata per ottimizzare i processi aziendali e creare esperienze arricchenti – “parla” Cegid Pulse, invitata direttamente a intervenire e presentarsi dal palco dell’evento romano -. Collaboro con i team di Cegid per elaborare programmi basati sulle tendenze del settore retail, analizzando grandi quantità di dati e rilevando modelli attraverso l’apprendimento continuo. Interagisco in modo naturale, fornendo informazioni pertinenti e facilitando discussioni grazie alle mie capacità di apprendimento”.

Un’intraprendenza che farà certamente presto vedere il proprio contributo nella sostenuta attività degli sviluppatori Cegid, i quali hanno realizzato oltre 20 versioni dei propri prodotti, con una nuova metodologia di rilascio ogni due mesi, garantendo correzioni e nuove funzionalità. Nel 2024, nel settore retail, sono state introdotte oltre 80 nuove funzionalità.

“La strategia di prodotto è centrale per Cegid – sottolinea Echinard -, con strumenti disponibili per manager e dipendenti che migliorano l’esperienza del cliente e del collaboratore attraverso l’intelligenza artificiale, personalizzando le interazioni e automatizzando le attività ripetitive. Il futuro del retail vedrà un’integrazione avanzata dell’AI, migliorando l’esperienza del cliente senza perdere l’interazione umana. Cegid, infatti, adotta una filosofia di sviluppo basata sul feedback del mercato, coinvolgendo attivamente i clienti nello sviluppo delle soluzioni, garantendo così che le innovazioni siano sempre in linea con le esigenze del mercato e dei clienti”.

Dove l’AI di Pulse si integra nelle soluzioni Cegid

Cegid Pulse è integrato in tre principali soluzioni di Cegid Retail: Cegid Retail Live Store, Cegid Retail Store Excellence e Cegid Retail Intelligence, strumenti avanzati che permettono ai retailer di fornire raccomandazioni in tempo reale, semplificare la collaborazione interna e analizzare i dati in maniera intelligente. Più che la teoria, vale la pena provare a illustrare delle ipotetiche, ma molto reali e concrete, situazioni, in cui Pulse può mostrare il suo valido aiuto. Eccone alcune:

Traduzione istantanea – Cegid Retail Live Store utilizza Cegid Pulse per tradurre istantaneamente le conversazioni tra clienti e staff, migliorando la comunicazione in ambienti multilingue e aumentando le vendite.

Sintesi della conoscenza del cliente – Cegid Pulse analizza i dati del cliente (storico acquisti, preferenze, ecc.) per offrire al personale di vendita una visione immediata e dettagliata del profilo del cliente, permettendo una personalizzazione avanzata del servizio.

Raccomandazione Pertinente – L’AI di Cegid Pulse ascolta le conversazioni in negozio e formula raccomandazioni in tempo reale, basandosi sugli scambi vocali con i clienti, migliorando così l’interazione e la soddisfazione del cliente.

Animazione della Rete – Cegid Retail Store Excellence sfrutta Cegid Pulse per creare contenuti coinvolgenti per i collaboratori, aumentando l’engagement e migliorando la produttività nei vari punti vendita.

Traduzione per i Collaboratori – La soluzione traduce istantaneamente le comunicazioni interne in tutte le lingue utilizzate dai collaboratori, facilitando la comunicazione e la collaborazione tra i team globali.

Analisi delle Attività – Cegid Retail Intelligence permette ai responsabili dei negozi di porre domande in linguaggio naturale e ricevere risposte immediate sotto forma di dashboard, grafici o testo, ottimizzando le operazioni e migliorando le decisioni strategiche.

Analisi Avanzata dei Dati – Attraverso domande formulate in linguaggio naturale, Cegid Pulse offre previsioni di vendita, clustering dei dati e analisi delle anomalie, permettendo una gestione più efficiente e una migliore redditività del negozio.