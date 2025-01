Sonnet presenta il dock Thunderbolt 5 con storage SSD PCIe 4.0 NVMe integrato

Sonnet Technologies ha annunciato l’Echo 13 Thunderbolt 5 SSD Dock, l’ultima offerta della famiglia di docking station dell’azienda e la prima a sfruttare Thunderbolt 5, la più veloce interfaccia esterna per computer attualmente disponibile.

Il dock Echo 13 SSD è dotato di una scelta di unità SSD PCIe 4.0 NVMe certificate Thunderbolt di Kingston Technology e comprende: quattro porte Thunderbolt 5; quattro porte USB 3.2 di tipo A; porta Ethernet 2,5Gb (RJ45); jack per cuffie da 3,5 mm; slot per schede SD e microSD.

Il dock Sonnet è compatibile con i computer Mac della serie M di Apple; i computer Mac Intel Thunderbolt 3; i computer Windows Thunderbolt 5 e la maggior parte dei computer Windows Thunderbolt 4; i computer Chromebook Thunderbolt 5 e 4; i tablet iPad Pro della serie M e i laptop USB4. Per informazioni complete sulla compatibilità, e specifiche tecniche aggiuntive, è possibile consultare la pagina del prodotto.

I moderni computer portatili – sottolinea Sonnet – sono sempre più spesso progettati con un numero minimo di porte, rendendo le docking station essenziali per collegare più periferiche contemporaneamente e ampliare le funzionalità. Inoltre, con l’aumento dei costi dei laptop con capacità di archiviazione più elevate, gli utenti hanno spesso bisogno di uno spazio di archiviazione esterno aggiuntivo. Il dock SSD Echo 13 Thunderbolt 5 risolve questi problemi grazie alle sue caratteristiche:

Centralizza su un’unica connessione display, dispositivi, archiviazione, ricarica e altro ancora.

Offre uno storage SSD integrato ultraveloce (opzioni da 1TB, 2TB o 4TB).

Fornisce il supporto di più display con risoluzione fino a 8K per una maggiore produttività.

Erogazione di 140 W di potenza per la ricarica rapida dei laptop.

“Kingston è orgogliosa di essere stata scelta per fornire i suoi pluripremiati SSD NVMe per l’innovativo Echo 13 Thunderbolt 5 SSD Dock di Sonnet. Conosciuti per l’eccezionale qualità e supporto, i nostri SSD sono l’abbinamento perfetto per potenziare le capacità dell’ultimo dock Thunderbolt di Sonnet“, ha commentato Keith Schimmenti, SSD Business Manager di Kingston Technology.

Molti computer portatili recenti dispongono di un numero inferiore di porte per le periferiche e di tipi di porte rispetto a quelli del passato (alcuni sono dotati addirittura solo di due porte), limitando così il numero di dispositivi che possono essere collegati direttamente. Inoltre, molti utenti desiderano aumentare la memoria interna per aumentare la capacità e/o il backup. Echo 13 Thunderbolt 5 SSD Dock di Sonnet supera queste limitazioni fornendo 12 connessioni esterne, collegando uno storage interno superveloce, caricando il computer, connettendo monitor, supportando la connettività di rete cablata veloce e leggendo tutte le schede di memoria SD. Grazie al suo mix di porte periferiche, il dock Echo collega una vasta gamma di dispositivi e supporta facilmente periferiche ad alte prestazioni.

“Il dock SSD Echo 13 è solo l’inizio del nostro viaggio in Thunderbolt 5. Siamo entusiasti di offrire prodotti che soddisfano appieno le esigenze dei nostri clienti. Siamo entusiasti di offrire prodotti che sfruttano appieno la velocità e la flessibilità di questa tecnologia di nuova generazione“, dichiara Robert Farnsworth, CEO di Sonnet Technologies.

L’interfaccia Thunderbolt 5 del dock Echo supporta l’intera larghezza di banda bidirezionale di 80 Gbps – il doppio di quella supportata dai dock Thunderbolt 4 – consentendo a un maggior numero di porte di funzionare simultaneamente al massimo delle prestazioni, spiega il produttore. Inoltre, il dock Echo supporta fino a 120 Gbps di larghezza di banda video, consentendo un numero maggiore di display, risoluzioni e frame rate.

Gli utenti possono accedere a 1TB, 2TB o 4TB di spazio di archiviazione ultraveloce senza dover collegare un dispositivo di archiviazione esterno al dock Echo o al computer. Con trasferimenti di dati fino a 6.100 MB/s, l’archiviazione interna è ideale per usi che vanno dalla creazione di contenuti professionali all’archiviazione di applicazioni, fino all’archiviazione di contenuti multimediali e ai backup di Time Machine.

Il dock Sonnet, con le sue porte, supporta periferiche Thunderbolt 5, 4 e 3, oltre a USB4 V2, USB4 e tutti i dispositivi USB 3, oltre ai display. Due delle porte Thunderbolt 5 downstream forniscono fino a 15 W ciascuna per la ricarica e il funzionamento dei dispositivi alimentati tramite bus, mentre la terza fornisce 60 W per la ricarica ultraveloce dei telefoni e dei tablet più recenti.

La porta Ethernet del dock supporta la velocità di collegamento di 2,5 Gb su un comune cablaggio Cat 5e ed è perfetta per connettersi a reti 2,5 volte più veloci di Gigabit Ethernet per trasferimenti di file più rapidi. La porta può anche fornire download più veloci da un sistema NAS (Network Attached Storage).

La dotazione di quattro porte USB 3.2 di tipo A include tre porte 10Gbps e una porta 5Gbps. Le tre porte da 10Gbps forniscono 7,5 W ciascuna per garantire un supporto affidabile ai dispositivi alimentati tramite bus ad alta potenza e alle funzionalità di ricarica anche quando il computer è spento. È inoltre possibile collegare due display 8K, due display 6K o tre display 4K, a seconda delle capacità del computer host.

Il dock Sonnet include slot per i lock di sicurezza standard e NanoSaver di Kensington, che consentono agli utenti di fissare facilmente il dock e i dati preziosi in esso contenuti a una scrivania o a una postazione di lavoro (i lock sono venduti separatamente).

“Thunderbolt è diventata una tecnologia mainstream per le porte delle periferiche dei computer e Thunderbolt 5 mantiene la promessa di semplicità, affidabilità, compatibilità e prestazioni di livello superiore. Le docking station e le unità SSD portatili sono i principali segmenti di mercato che utilizzano la tecnologia Thunderbolt e siamo entusiasti di accogliere l’introduzione del dock SSD Echo 13 Thunderbolt 5 che può contribuire a soddisfare le esigenze dei clienti di Sonnet con una soluzione innovativa che offre funzionalità di archiviazione e docking“, commenta Benjamin Hacker, Vice President e General Manager Client Connectivity Division di Intel.

Echo 13 Thunderbolt 5 SSD Dock con SSD da 4 TB (ECHO-DK13-4TB5) dovrebbe essere distribuito in quantità limitate a gennaio 2025 da Sonnet e in quantità maggiori a partire da metà marzo 2025 e subito dopo da Sonnet e dai suoi partner di distribuzione e rivenditori in tutto il mondo al prezzo di vendita consigliato di 669,99 dollari. Echo 13 Thunderbolt 5 SSD Dock con SSD da 1 TB (ECHO-DK13-1TB5) e con SSD da 2 TB (ECHO-DK13-2TB5) saranno disponibili a partire dalla metà di marzo 2025 al prezzo di vendita consigliato rispettivamente di 399,99 e 499,99 dollari.