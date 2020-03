Le soluzioni di collaboration e finanziamento di TeamSystem gratis fino a fine anno

TeamSystem ha avviato due iniziative che hanno l’obiettivo di dotare partite Iva, Pmi e professionisti, di una serie di strumenti digitali utili per affrontare l’emergenza economica causata dalla pandemia di coronavirus, riducendo al minimo la perdita di operatività e continuando a preservare la propria competitività.

Con l’iniziativa Smart4Italy TeamSystem mette a disposizione la propria suite di soluzioni digitali di collaboration per garantire continuità lavorativa anche da remoto.

Con l’iniziativa Cash4Italy offre strumenti per affrontare il fabbisogno di liquidità grazie alla cessione dei propri crediti commerciali tramite una piattaforma fintech, con cui incassare subito fino al 90% dell’importo delle fatture.

Sia gli strumenti di collaboration che la piattaforma fintech di cessione delle fatture saranno accessibili gratuitamente per tutto il 2020.

Come ha dichiarato il ceo di TeamSystem, Federico Leproux, in una nota, “L’emergenza sanitaria che stiamo attraversando va affrontata in modo lucido e straordinario dalla totalità delle persone e delle aziende, che hanno reagito con estrema immediatezza riorganizzando le proprie vite, le attività lavorative e professionali. Il digitale, con il cloud, si sta rivelando una risorsa fondamentale per tutti, soprattutto in questa fase in cui molte imprese stanno continuando a organizzarsi, a pianificare, a collaborare, nel pieno rispetto delle disposizioni emanate dal Governo e nell’assoluta tutela della salute di ogni collaboratore. Grazie al digitale, oggi, l’Italia non si ferma. Per questo, sentiamo la responsabilità di mettere il digitale a disposizione di tutti con il massimo livello di accessibilità”.