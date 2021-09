Solidworks 2022, le novità della progettazione 3D

Dassault Systèmes ha annunciato Solidworks 2022, ultima versione del suo portfolio di applicazioni 3D per la progettazione e l’ingegnerizzazione utilizzata da milioni di innovatori in tutto il mondo.

Solidworks 2022, fa sapere la società, è portatore di centinaia di miglioramenti guidati dall’utente, che accelerano l’innovazione, snelliscono e velocizzano il processo di sviluppo del prodotto dal concept alla produzione.

Solidworks 2022, dice Dassault in una nota, migliora le capacità e i flussi di lavoro usati ogni giorno per la progettazione, la documentazione, la gestione dei dati e la convalida.

Nuovi, nuove funzionalità e miglioramenti in termini di prestazioni ispirati dalla comunità di utenti Solidworks che consentono agli innovatori di operare in modo più intelligente e con maggiore velocità, creando prodotti migliori in minor tempo.

Inoltre Solidworks 2022 fornisce la possibilità di sfruttare gli strumenti di collaborazione della piattaforma 3Dexperience di Dassault Systèmes, oltre ad aumentare il loro vantaggio competitivo collegandosi al portfolio di soluzioni 3Dxperience Works.

Solidworks 2022 nuovi flussi di lavoro e miglioramento delle funzionalità di progettazione per l’assemblaggio e le parti, dettagli di disegno, simulazione e gestione dei dati di prodotto.

Presenti nuove funzionalità per le parti quali modellazione ibrida e la creazione di filettature esterne standardizzate e miglioramenti dell’interfaccia utente per la barra dei collegamenti, gestione della configurazione, tolleranza geometrica.

Solidworks 2022 apporta miglioramenti della qualità e delle prestazioni quando si lavora con assiemi di grandi dimensioni, importazione di file STEP, IFC e DXF/DWG, disegni dettagliati e gestione dei dati di prodotto.

Rilevante anche l’ottimizzazione automatica delle prestazioni degli assiemi senza preoccuparsi di modalità e impostazioni.

A livello di interfaccia si segnalano grafiche più veloci con miglioramento nella visualizzazione della risposta e della qualità e accesso all’ambiente di collaborazione digitale della piattaforma 3Dexperience per migliorare l’innovazione e il processo decisionale.

Disponibile anche l’accesso a un esteso portfolio di applicazioni 3Dexperience Works cloud-based per la progettazione, l’ingegnerizzazione, la simulazione, la produzione e la governance Solidworks.

Tutte le altre funzionalità di SolidWorks 2022 sono descritte sul sito di Dassault.