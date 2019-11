Solidworks 2020, la progettazione su cloud per milioni di utenti

Dassault Systèmes ha annunciato il lancio di Solidworks 2020, nuova versione del portafoglio di applicativi per la progettazione e l'ingegnerizzazione 3D.

Solidworks 2020 offre potenziamenti, nuove funzionalità e flussi di lavoro che aiutano oltre sei milioni di utenti a velocizzare e migliorare lo sviluppo dei prodotti, dalla progettazione concettuale alla produzione, generando valore per le loro organizzazioni.

Con la release Solidworks 2020 il team di ricerca e sviluppo di Dassault Systèmes risponde a migliaia di richieste di miglioramenti sottoposte dalla comunità di Solidworks.

Con centinaia di migliorie introdotte con Solidworks 2020, gli utenti hanno a disposizione un varie scelte e opportunità per migliorare le prestazioni delle loro attività quotidiane, snellire i flussi di lavoro ed estendere dal desktop al cloud l'intero ecosistema, dalla progettazione alla produzione, integrandolo direttamente nella piattaforma 3DExperience.

Fra le migliorie di Solidworks 2020 Dassault ne segnala tre in particolare.

Una nuova modalità di dettaglio (Detailing) e accelerazione grafica per i disegni. La nuova modalità Detailing consente di aprire i disegni in pochi secondi, conservando la capacità di aggiungere e modificare annotazioni all'interno dei disegni stessi. Questa modalità è particolarmente utile per gli utenti che devono apportare piccoli modifiche a disegni di grani assiemi o disegni composti da molti fogli, configurazioni o viste che necessitano di notevoli risorse.

La Make Part Flexible è una nuova funzione che consente di visualizzare una stessa parte in diverse condizioni nello stesso assieme. Ad esempio, una molla è presente due volte nello stesso assieme, ma in due condizioni diverse: compressa e non compressa. Make Part Flexible è utile per diversi tipi di applicazioni come molle, soffietti, cerniere, o-ring e qualsiasi altra parte che si può flettere/piegare o che può cambiare stato/posizione/condizione.

I potenziamenti apportati a Solidworks PDM, il connettore per Solidworks Electrical e il nuovo connettore per Solidworks PCB consentono la gestione completa dei dati e della progettazione elettronica (con stoccaggio sicuro, indicizzazione e gestione delle versioni di tutti i dati degli utenti), favorendo al tempo stesso una collaborazione più stretta fra i team ECAD e MCAD.

Destinazione cloud

Con Solidworks 2020 e l'offerta di soluzioni 3DExperience.Works, la piattaforma 3DExperience mette a disposizione un pacchetto più ampio di soluzioni in cloud che, insieme, aiutano a gestire ogni aspetto dell'attività di sviluppo di concetti, progettazione di prodotti, produzione e consegna degli stessi. Soluzioni come 3D Sculptor, che comprende l'applicativo xShape (sub division modeling), 3D Creator con l'applicativo xDesign (modellazione parametrica), 3D Component Designer (gestione dati), Project Planner e Structural Professional Engineer (simulazione avanzata), consentono agli utenti di ridurre gli inconvenienti nel processo dalla progettazione alla produzione.

Come sottolinea Gian Paolo Bassi, Ceo di Solidworks "Non stiamo semplicemente aggiungendo funzionalità al portafoglio Solidworks, ma lo stiamo anche estendendo al cloud attraverso la piattaforma 3DExperience. Abbiamo costruito un ponte con il nostro portafoglio basato sulla piattaforma, mettendo gli utenti nelle condizioni di sfruttare i vantaggi delle offerte 3DExperience.Works".