Soldo nomina Flavia Alzetta Chief Business Officer Financial Services

Soldo, fintech attiva nella gestione e nel controllo delle spese aziendali, annuncia la nomina di Flavia Alzetta a Chief Business Officer Financial Services.

Nel corso della sua carriera, Flavia Alzetta ha ricoperto ruoli di spicco in ambito tech e servizi finanziari. Recentemente è stata CEO Payment Services nella divisione E-commerce per il gruppo Nets-Nexi. In precedenza, ha guidato in qualità di CEO l’espansione e la crescita di Contis Group (ora parte di Solaris Bank), società regolata che offre, attraverso licenza E-money, servizi innovativi di BaaS (Banking as a Service) e PaaS (Payment as a Service) nel Regno Unito e in Europa.

Tra gli ulteriori incarichi di Senior Management che ha rivestito, Flavia vanta oltre 14 anni di esperienza in American Express, dove si è distinta come General Manager della divisione Merchant Services in Italia, leader nel mondo Carte Corporate e Business Travel.

L’ingresso di Flavia Alzetta in Soldo rappresenta un asset strategico per l’azienda, mirato all’espansione del business. Flavia concentrerà i suoi sforzi sull’ampliamento dell’offerta di prodotti e sul potenziamento delle collaborazioni con altri operatori, tra cui banche e istituzioni interessate a integrare i servizi di Soldo nei propri portafogli.

Attratta dalle ampie prospettive di crescita della società, supportate da una visione innovativa e da un team di eccellenza, Flavia Alzetta identifica nella sinergia tra tecnologia e servizi finanziari un catalizzatore fondamentale per la trasformazione aziendale.

“Soldo si distingue per offrire soluzioni concrete alle sfide aziendali odierne”, ha commentato Flavia Alzetta. “Sono convinta che la mia esperienza possa contribuire in modo significativo all’accelerazione della crescita dell’azienda, con un focus mirato sulla risoluzione di casi d’uso specifici e verticali ben definiti. La mia carriera è stata dedicata a integrare la tecnologia con ulteriori aspetti del business, soprattutto nel settore dei servizi finanziari. Sono entusiasta di unire queste competenze in Soldo, che si distingue sul mercato odierno per l’offerta di servizi di pagamento e software di gestione delle spese integrati in un’unica soluzione.”