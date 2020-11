SolarWinds, soluzione cloud-based per la gestione delle password

SolarWinds sottolinea che i criminali informatici considerano gli MSP (Managed Service Provider, o gestori di servizi di IT) come obiettivi ad alto valore. Tutto ciò che devono fare è colpirli con successo una sola volta per compromettere a cascata più aziende. Come MSP, occorre approntare strategie di protezione delle password per evitare qualsiasi tipo di violazione. SolarWinds Passportal and Documentation Manager è una soluzione cloud-based criptata ed efficiente di gestione delle password e della documentazione, costruita per aiutare a gestire i rischi legati alle password, ridurre i tempi di risoluzione degli incidenti e assistere i clienti nel rispetto delle linee guida di conformità.

Progettata per rispondere alle esigenze degli MSP, SolarWinds Passportal & Documentation Manager aiuta a garantire un livello avanzato di protezione delle password. La soluzione offre inserimento delle credenziali, reportistica, controllo, modifica automatizzata delle password e gestione della documentazione relativa ai privilegi dei clienti ed è progettata per supportare i tecnici mettendo a loro disposizione la documentazione essenziale per standardizzare l’erogazione del servizio e accelerare la risoluzione dei problemi.

La sicurezza intrinseca della soluzione è ciò che la distingue da altre sul mercato. Gli utenti possono contare su di una soluzione certificata SOC 2 Tipo 1 per quel che riguarda i criteri di servizi di sicurezza, disponibilità e riservatezza. Supporta anche vari metodi di autenticazione a due fattori (2FA) per gli utenti che accedono al sistema, inclusi push notification, generatori di codici di accesso one-time (OTP) e servizi nativi di e-mail, testo e telefonate.

Gli utenti possono anche scegliere di aggiungere SolarWinds Passportal Blink, una app per il reset delle password che consente ai clienti di ripristinare le proprie password in qualsiasi momento direttamente dai propri dispositivi mobili in meno di 60 secondi. Ciò significa meno ticket di reset per i team di supporto, meno tempi di inattività per i propri clienti e un modo rapido per gli utenti finali di reimpostare le password dimenticate, aiutando a mantenere sicuri i loro dati e le loro attività.