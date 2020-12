Software Intelligence Forum, primo evento digitale dell’anno

Al Software Intelligence Forum il 12 e 13 gennaio i player del mondo IT condivideranno la loro esperienza nell’ambito della modernizzazione digitale e della migrazione al cloud.

Alla due giorni tecnologica che tradizionalmente Cast dedica alla data quality, e che quest’anno si terrà in modalità virtuale, interverranno manager del calibro del CIO di Walls Fargo, il Senior Modernization Analyst di Gartner, il Managing Director per la trasformazione digitale di BCG, il Chief Digital Officer di JetBlue Airlines, il COO di Ibm Services e ad altri leader IT che parleranno di software intelligence come acceleratore della trasformazione digitale.

Saranno presenti anche due partner italiani di Cast, Double Consulting e Fincons Group per raccontare in video la loro visione del business sulla software quality.

Visionari IT e dirigenti senior, con prospettive diverse, condivideranno la loro esperienza nell’applicazione della software intelligence per accelerare la trasformazione digitale e risponderanno in tempo reale alle domande dei partecipanti.

Durante le due sessioni di due ore del 12 e 13 gennaio 2 ore si toccheranno i temi della prioritizzazione in base ai numeri, della modernizzazione e refactoring nel cloud, dell’aumento della produttività nello sviluppo delle applicazioni, della resilienza delle applicazioni aziendali digitali.

Agenda definitiva e iscrizione al Software Intelligence Forum 2021