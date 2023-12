Social networks, Meta annuncia il lancio in Italia di Threads

“Oggi annunciamo l’arrivo di Threads in Europa. Threads è un’app creata dal team di Instagram per condividere messaggi di testo e partecipare a conversazioni pubbliche. Con l’annuncio di oggi, siamo felici di dare ad un numero ancora maggiore di persone l’opportunità di seguire e prendere parte alle conversazioni a cui tengono.”

Con questo messaggio, Meta annuncia anche l’arrivo anche in Italia di Threads. Il nuovo social, di fatto, ha tutte le carte in regola per dare non poco filo da torcere a X (o Twitter che dir si voglia). Visto lo stato in cui versa la società di proprietà di Elon Musk, Threads potrebbe anche aver vita facile; tuttavia negli Stati Uniti dopo un forte interesse iniziale al momento l’entusiasmo non sembra essere molto elevato. Vedremo se in Europa assisteremo a dinamiche differenti.

L’annuncio di Meta prosegue:

“Dal lancio di Threads a luglio, abbiamo apportato notevoli miglioramenti all’app, tra cui un’esperienza web, un feed Seguiti, la possibilità di modificare un post, di effettuare ricerche con parole chiave, di taggare argomenti e altro ancora. Siamo entusiasti di vedere sempre più persone utilizzare l’app e continueremo ad ascoltare i feedback della community per migliorare ulteriormente l’esperienza.

Le persone in UE possono scegliere di creare un profilo Threads collegato al proprio account Instagram, il che significa che avranno la stessa esperienza di tutti gli altri utenti nel mondo, oppure di utilizzare Threads senza un profilo. Chi usa Threads senza profilo potrà vedere i contenuti, cercare profili, condividere contenuti tramite link o dalla piattaforma e segnalare contenuti di Threads, ma non potrà interagire con i contenuti.”