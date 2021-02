Social commerce: TikTok diventa un canale di vendita di Shopify

Le aziende italiane attive su Shopify ora possono vendere direttamente su TikTok. La partnership è già attiva negli Stati Uniti da ottobre 2020 e da oggi si estende anche in Europa: oltre che in Italia, viene applicata anche in Francia, Spagna, Germania e Regno Unito.

In Italia nel 2020 i merchant su Shopify sono cresciuti del 247% rispetto al 2019 , lo scorso anno, il volume lordo delle merci (GMV) registrato dalle realtà su Shopify è cresciuto del +174% rispetto a quello precedente, in Europa TikTok conta okltre 100 milioni di utenti attivi al mese.

Grazie all’accordo le imprese su Shopify potranno mettere in vendita i propri prodotti e servizi attraverso campagne pubblicitarie dirette alla community di TikTok e attraverso gli Shoppable Ads, contenuti video che permettono di accedere direttamente allo shop online del brand, senza mai uscire dalla piattaforma Shopify.

La partnership rientra nell’offerta dedicata alle Pmi di TikTok che un anno fa ha lanciato il TikTok Hub, piattaforma per le piccole e medie imprese che fornisce consigli e soluzioni per attrarre nuovi clienti e fidelizzare quelli esistenti.

Alcune realtà imprenditoriali italiane stanno già beneficiando dei vantaggi della partnership tra TikTok e Shopify: Velasca (calzature da uomo di elevata qualità), Dolly Noire, marchio italiano di streetwear, Blowhammer, brand nativo digitale fondato nel 2013 da Salvatore Sinigaglia – Founder&CEO che, arte digitale su prodotti d’abbigliamento.

Si può vendere su TikTok tramite Shopify, a prescindere dal tipo di prodotto o servizio o dalle dimensioni del proprio brand. I merchant Shopify possono installare o collegare il proprio TikTok Pixel per un veloce imonitoraggio delle conversioni, creare campagne, scegliere il target di preferenza e monitorare le performance in un unico posto. Il canale consente ai merchant Shopify di creare annunci nativi e condivisibili.La funzione di Advanced Matching, un miglioramento del pixel di TikTok, consente agli inserzionisti di inviare informazioni sui clienti (indirizzi e-mail e numeri di telefono) in modo sicuro per abbinare gli annunci su TikTok alle conversioni dei siti web e arricchire il pubblico per il retargeting.

I merchant che aderiscono ai programmi Trial e Basic riceveranno in credito pubblicitario di 82 euro dopo aver registrato e collegato un nuovo account TikTok For Business a Shopify e aver speso 20 euro nelle prime due settimane.