Snowflake nomina un nuovo country manager per l’Italia: è Andrea Ciavarella

Snowflake ha nominato Andrea Ciavarella Country Manager per l’Italia. In questo ruolo, il manager avrà la responsabilità di gestire le attività dell’azienda sul territorio nazionale, supportandone la crescita e aiutando i clienti a fare tesoro del data cloud di Snowflake per sbloccare il vero valore dei dati a loro disposizione.

Snowflake entra in Italia con l’obiettivo di replicare il successo registrato negli Stati Uniti e in alcuni paesi europei dove ha già iniziato a operare. La società si è quotata nel settembre 2020 alla Borsa di New York, con una delle più grandi IPO software della storia.

Snowflake si concentrerà nel promuovere l’adozione enterorise e la democratizzazione dei dati in Italia. Sulla scia dell’attuale trasformazione digitale, le aziende stanno diventando sempre più consapevoli dell’importanza di una strategia completa sui dati. Secondo una recente ricerca condotta da Vanson Bourne, l’88 per cento dei senior decision maker (SDM) ha riferito che la loro organizzazione sperimenterebbe maggiori opportunità di guadagno se potesse gestire i propri dati in modo più efficace, mentre il 52 per cento degli SDM italiani ha dichiarato di aver bisogno di un accesso più rapido ai dati per prendere decisioni aziendali critiche.

Attraverso il Data Marketplace di Snowflake, le organizzazioni possono attingere a un ecosistema di condivisione dei dati che combina in modo semplice e sicuro i dati di proprietà di un’organizzazione con i dati indipendenti di oltre 200 fornitori terzi. Sfruttando queste maggiori conoscenze, le organizzazioni possono creare nuovi modelli di business, avere informazioni migliori sui clienti e condividere idee in modo sicuro, il tutto in tempo quasi reale.

Il Data Cloud di Snowflake è disponibile sulle principali piattaforme cloud, AWS, Microsoft Azure e Google Cloud Platform per consentire ai clienti di eseguire numerosi workload analitici e mobilitare i loro dati. La piattaforma di Snowflake esegue una vasta gamma di carichi di lavoro sui dati su un’unica piattaforma, come ad esempio Data Warehouse, Data Lake, Data Engineering, Data Science, Data Sharing e Data Applications.

“La trasformazione digitale in corso, ulteriormente alimentata dagli effetti della pandemia, sta effettivamente rivoluzionando il modo in cui le organizzazioni sfruttano qualsiasi risorsa disponibile, a partire dai dati”, spiega Andrea Ciavarella, Country Manager, Italia, Snowflake. “Il Data Cloud di Snowflake permette di condividere grandi quantità di dati in tempo quasi reale, indipendentemente dalla loro posizione e dal tipo di cloud su cui risiedono. Questo permette un processo decisionale più veloce e accurato, trasformandosi in maggiori e sostenibili benefici per il business”.

“Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura”, ha continuato Andrea Ciavarella. “Il Data Cloud di Snowflake sta portando una rivoluzione tecnologica per le organizzazioni italiane che può aprire nuove prospettive di monetizzazione dei dati e allo sviluppo di nuovi Business Models impensabili prima d’ora, consentendo loro di affrontare sfide in continua evoluzione legate all’accesso e alla gestione dei dati. Aziende leader in Italia come il Gruppo Bonfiglioli hanno già scelto il nostro Data Cloud per far evolvere il loro approccio alla gestione dei dati e creare un business veramente data-driven”.

Andrea Ciavarella vanta una significativa esperienza nel mondo della tecnologia enterprise. Prima di entrare in Snowflake, ha ricoperto posizioni manageriali di rilievo in ambito internazionale presso diverse aziende tecnologiche quali ServiceNow, CA Technologies e HP.

