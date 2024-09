Snowflake nomina Mauro Bonfanti a EMEA Regional VP per la regione NorMed

Snowflake ha annunciato la nomina di Mauro Bonfanti a EMEA Regional VP per la regione NorMed, con responsabilità su Nordics, Italia e Iberia.

In questo ruolo, Mauro Bonfanti avrà il compito di guidare la strategia di crescita e di espansione di Snowflake in questi mercati chiave, focalizzandosi sull’acquisizione di nuovi clienti, sul rafforzamento delle partnership strategiche e sull’espansione dei team locali.

“Italia, Iberia e paesi Nordici rappresentano un’enorme opportunità per Snowflake, grazie alla crescente adozione del cloud e alla costante necessità da parte delle aziende di estrarre valore dai dati di cui dispongono, che sono sempre più numerosi e articolati,”, ha dichiarato Mauro Bonfanti. “Sono entusiasta di entrare a far parte di Snowflake in un momento di grande fermento per il mercato, con l’obiettivo di aiutare l’azienda a estrarre il massimo valore dai dati, ad affrontare queste sfide e a esplorare le novità in ambito tecnologico, come l’AI”.

Per raggiungere questi obiettivi, Bonfanti si concentrerà sulla crescita della presenza aziendale tra i clienti enterprise, con l’obiettivo di rendere Snowflake la piattaforma di riferimento delle grandi organizzazioni che desiderano valorizzare i propri dati e accelerare l’AI aziendale. Per conseguire questi obiettivi, l’ecosistema di partner di Snowflake svolgerà un ruolo importante nella “data journey” dei clienti e, per questo, Bonfanti si impegnerà a rafforzare le partnership strategiche e a incoraggiare una più stretta collaborazione con i system integrator globali e regionali.

Allo stesso tempo, Bonfanti si focalizzerà sull’espansione dei team locali, potenziando le competenze di base per supportare la crescita di Snowflake nei settori chiave. La crescita sinergica di un team con competenze sia tecniche che commerciali sarà fondamentale per aiutare i clienti ad affrontare le sfide legate ai dati e a raggiungere i loro obiettivi di business all’interno di un mercato in rapida evoluzione.

Bonfanti entra a far parte di Snowflake forte di una profonda competenza nel settore IT e dei dati, unita a un’ampia conoscenza del mercato e a una comprovata esperienza nel guidare la crescita di organizzazioni multinazionali. Prima di entrare in Snowflake, ha ricoperto il ruolo di Regional VP Benelux, Svizzera, Iberia, Italia e Nordics in Pure Storage, contribuendo in modo significativo all’apertura e alla crescita del business in Italia. In precedenza, ha lavorato presso altre aziende leader nel mondo dello storage e della gestione dei dati, come EMC e Value Partners Group.

Con le previsioni di IDC che stimano il volume globale di dati a 175 zettabyte entro il 2025 e quelle di Markets&Markets che prevedono un valore di 1340 miliardi di dollari per le soluzioni di intelligenza artificiale entro il 2030, con una crescita annua del 35,7%, le organizzazioni sono alla costante ricerca di nuove strategie per la gestione e la valorizzazione dei dati che generano e raccolgono. Con la nuova ondata di innovazioni di Snowflake nel campo dell’intelligenza artificiale, Bonfanti ritiene che le aziende italiane abbiano un grande potenziale da sfruttare attraverso l’AI.

“L’intelligenza artificiale sta portando una vera e propria rivoluzione all’interno delle organizzazioni, alimentando la produttività aziendale e aumentando il vantaggio competitivo”, ha aggiunto Bonfanti. “Snowflake permette alle imprese di portate l’AI verso i loro dati, consentendo così di potenziare il proprio business nel segno della sicurezza e della conformità normativa. Questo è un fattore differenziante che intendiamo sfruttare al massimo per crescere ulteriormente sul mercato, in Italia e nella regione più estesa”.