Snom sceglie Fabio Albanini come nuovo Vice President Sales

Snom ha annunciato che Fabio Albanini assume da subito il ruolo di Vice President Sales. Espansione in nuovi mercati, sviluppo della rete globale di partner e efficientamento dei processi commerciali tra i principali obiettivi strategici del nuovo VP.

Snom Technology ha nonimato di Fabio Albanini quale nuovo Vice President Sales. Albanini, già parte integrante del team Snom dal 2009, è da subito responsabile della strategia commerciale globale dell’azienda.

Nella sua precedente carriera in Snom, Albanini ha più volte dimostrato la sua eccezionale professionalità in ambito commerciale. Sin dal suo ingresso in Snom Italia, ha gettato le basi per il successo del marchio in loco e a partire dal 2011 nelle regioni del Mediterraneo meridionale e in UK. Chiamato a svolgere la funzione di Head of Sales International EMEA, con l’eccezione dell’area DACH, nel 2019 e APAC dall’inizio di quest’anno, Albanini ha incrementato in modo significativo le quote di mercato di Snom nelle aree da lui seguite.

“Fabio Albanini incarna i valori di Snom come nessun altro”, sottolinea Gernot Sagl, CEO di Snom. “La sua passione per le vendite, la sua profonda conoscenza del settore e il suo spiccato orientamento al cliente lo rendono il candidato ideale per questa posizione. Siamo convinti che porterà la nostra equipe commerciale sia internazionale sia nell’area germanofona a un livello superiore.”

Come Vice President Sales, Albanini si concentrerà sull’attuazione di obiettivi strategici. Tra questi, lo sviluppo di nuovi mercati target, sia geografici sia economici lavorando anche a stretto contatto con il dipartimento di Product Management e Marketing, il rafforzamento della rete di partner su scala globale e lo sviluppo di nuovi canali di vendita – in particolare nelle regioni APAC aggiunte ad aprile – per supportare al meglio i clienti, e l’ottimizzazione dei processi di vendita attraverso un continuo aumento dell’efficienza e della produttività.

“Sono molto entusiasta del mio nuovo incarico”, afferma Fabio Albanini. “Snom dispone di un eccellente portafoglio prodotti e di un team determinato. Il ruolo di Vice President Sales è naturalmente un onore per me, ma anche una grande responsabilità nei confronti di Snom. Il nostro successo non risiede solo nei prodotti, ma anche nella bontà delle nostre strategie commerciali. Abbiamo già raggiunto ottimi risultati, quindi ci concentreremo innanzitutto sullo sviluppo delle infrastrutture e dei programmi esistenti. Le idee non mancano di certo!”

