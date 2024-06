Snom lancia una nuova soluzione per call center e postazioni di lavoro remote

Snom, marchio premium per le comunicazioni aziendali basate su IP, annuncia la disponibilità immediata del nuovo SP800. Questa soluzione innovativa – sottolinea l’azienda – intende ridefinire gli standard della telefonia di alta qualità presso organizzazioni che, per stringenti motivi di sicurezza, impiegano desktop remoto, terminal server o soft client.

Queste infrastrutture, spiega Snom, sono particolarmente diffuse in molti settori come call center, banche, compagnie assicurative e pubbliche amministrazioni. I dipendenti possono accedere da qualsiasi luogo a tutte le applicazioni rese disponibili a livello centrale sul server, avvalendosene direttamente da lì. Tutto ciò che serve è una connessione a Internet.

Oltre alla riduzione del carico di lavoro dei sistemisti, vista l’assenza delle altrimenti numerose installazioni individuali, queste tecnologie offrono una protezione efficace contro l’uso improprio delle risorse e contro eventuali rischi per la sicurezza. Tuttavia – mette altresì in evidenza Snom – sono state concepite per l’accesso e l’elaborazione dei dati. Un sistema telefonico integrato con relativi soft phone e cuffie azzera i costi per l’acquisto di telefoni, evita telefonate non autorizzate ed è molto sicuro, ma spesso a detrimento della qualità audio. Il motivo: i terminal server non sono in grado di distinguere tra dati e audio.

In risposta alla crescente domanda, Snom presenta quindi il suo SP800, con l’obiettivo di rivoluzionare l’esperienza dell’utente in questi ambienti. Mentre le soluzioni terminal server convenzionali sono spesso caratterizzate da una scarsa qualità della trasmissione vocale, l’SP800 garantisce un’esperienza audio di prima classe. Dotato delle caratteristiche funzionali del telefono IP da tavolo Snom D862, l’SP800 offre proprio questo: una robusta architettura di sicurezza che assicura ai dipendenti la stessa eccellente esperienza di ascolto tramite desktop remoto o soft client riscontrabile con tutti i terminali Snom. Anche negli scenari d’uso più complessi, la trasmissione della voce rimane chiara e comprensibile, sostiene l’azienda.

Il nuovo terminale mette a disposizione un’ampia gamma di funzioni, tra cui i più recenti codec audio, il comfort noise, il rilevamento delle pause vocali, il DND (“Do not disturb”) e i buffer anti-jitter adattivi. L’SP800 stabilisce nuovi standard di efficienza e facilità d’uso, dalla configurazione tramite autoprovisioning, SRAPS o un’interfaccia web di facile utilizzo alla perfetta integrazione della telefonia computerizzata (CTI) e di strumenti diagnostici completi. Il telefono è utilizzabile tramite cuffie USB o altri accessori dotati di jack da 3,5 mm.

Grazie al suo design sottile e discreto, l’SP800 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro e può essere facilmente collocato su qualsiasi scrivania o al disotto. È la soluzione ideale per le organizzazioni che apprezzano una comunicazione sicura e di alta qualità senza rinunciare alla flessibilità.

Lo Snom SP800 è ora disponibile presso i rivenditori specializzati e, come tutti i prodotti del marchio premium, viene fornito con una garanzia di tre anni.