Snapdragon X2 Plus rilancia i PC Windows 11 Copilot+ tra AI on-device e mobilità reale

In occasione del CES, Qualcomm Technologies, Inc. ha tolto il velo a Snapdragon X2 Plus, nuovo tassello della serie Snapdragon X e piattaforma pensata per ridefinire l’esperienza dei PC Windows 11 Copilot+. L’obiettivo è chiaro: portare prestazioni elevate, autonomia di più giorni e capacità AI avanzate in dispositivi sottili, leggeri e realmente mobili, destinati a professionisti, creator e utenti evoluti.

Con Snapdragon X2 Plus, la famiglia Snapdragon X Series si estende verso una fascia che punta a diventare lo standard per i Copilot+ PC di nuova generazione. I primi modelli basati su questa piattaforma, realizzati da OEM selezionati, sono attesi nel primo semestre del 2026.

Prestazioni pensate per stare al passo con i ritmi moderni

Il messaggio di Qualcomm è diretto: sono gli utenti a dettare il ritmo. Snapdragon X2 Plus nasce per rispondere a un uso sempre più fluido e continuo del PC, dove analisi dati, creatività, collaborazione e comunicazione convivono senza soluzione di continuità.

Il cuore della piattaforma è la CPU Qualcomm Oryon di terza generazione, disponibile in configurazioni fino a dieci core. Rispetto alla generazione precedente, Qualcomm dichiara un incremento delle prestazioni single-core fino al 35%, accompagnato da una riduzione dei consumi che arriva al 43%. Il risultato, nelle intenzioni dell’azienda, è un multitasking rapido e costante anche in mobilità, senza cali di performance quando il sistema lavora a batteria.

A supporto della CPU c’è la GPU Adreno integrata, basata su un’architettura “sliced” progettata per migliorare la resa grafica e le esperienze visive, sia in ambito creativo sia multimediale, mantenendo al tempo stesso un’elevata efficienza energetica.

AI on-device e 80 TOPS per l’era agentica

Uno degli elementi centrali di Snapdragon X2 Plus è l’intelligenza artificiale eseguita direttamente sul dispositivo. La NPU Qualcomm Hexagon integrata è in grado di erogare fino a 80 TOPS di potenza di calcolo AI, un valore che posiziona la piattaforma tra le più avanzate nel panorama dei laptop.

Questa capacità consente di gestire localmente decine di esperienze AI, dall’editing fotografico e video alla generazione di contenuti multimodali, fino agli agenti AI autonomi che operano in background. L’approccio on-device riduce la latenza, migliora la reattività e limita la dipendenza dal cloud, un aspetto sempre più rilevante per produttività, privacy e continuità operativa.

Secondo Qualcomm, l’AI diventa così un supporto silenzioso ma costante, capace di ottimizzare flussi di lavoro complessi senza interrompere l’esperienza dell’utente.

Autonomia di più giorni e mobilità reale

La promessa di Snapdragon X2 Plus non si limita alle prestazioni. La piattaforma è stata progettata con un’attenzione particolare all’efficienza energetica, per garantire un’autonomia di più giorni in scenari di utilizzo realistici.

La gestione intelligente dell’energia distribuisce le risorse dove servono, mantenendo il sistema reattivo e fresco anche sotto carico. L’idea è quella di un PC realmente mobile, in grado di accompagnare l’utente tra viaggi, riunioni e sessioni di lavoro prolungate senza l’ansia della ricarica continua.

Connettività e sicurezza integrate nel DNA della piattaforma

Sul fronte della connettività, Snapdragon X2 Plus integra Wi-Fi 7, Bluetooth di ultima generazione e supporto opzionale al 5G, trasformando il PC in un nodo sempre connesso, adatto tanto al lavoro remoto quanto alla collaborazione in tempo reale.

La sicurezza è affrontata in modo strutturale, a partire dal silicio. La piattaforma supporta funzionalità come il rilevamento automatico della presenza, l’autenticazione biometrica e la protezione chip-to-cloud tramite SPU Qualcomm e Microsoft Pluton. A questo si aggiunge Snapdragon Guardian, un sottosistema hardware dedicato che abilita la gestione remota out-of-band, pensata anche per contesti enterprise.

La visione di Qualcomm per i Copilot+ PC

“La piattaforma Snapdragon X2 Plus offre potenza, efficienza e intelligenza per superare le ambizioni di professionisti e creator, rendendo ogni esperienza più reattiva e personale”, ha dichiarato Kedar Kondap, sottolineando come l’obiettivo sia spingere più in là i confini della generative AI e delle prestazioni di lunga durata.

Con Snapdragon X2 Plus, Qualcomm rafforza la propria strategia nel mercato dei PC Windows 11 Copilot+, puntando su un equilibrio sempre più stretto tra AI, prestazioni sostenute e mobilità. Una scommessa che guarda al 2026 come all’anno della maturità per i PC ARM-based di fascia alta.