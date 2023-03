Snap lancia Ares, la soluzione di realtà aumentata per il mondo enterprise

Snap ha annunciato AR Enterprise Services (ARES), una nuova soluzione dedicata al mondo aziendale che consente alle imprese di integrare facilmente e in maniera scalabile la realtà aumentata di Snap all’interno dei canali proprietari e non.

Grazie a questa novità, i consumatori potranno godere di esperienze immersive e personalizzate con i loro marchi preferiti, supportati da una suite di strumenti avanzati appositamente progettati per i loro acquisti.

L’offerta iniziale di ARES è rivolta al settore retail e tra i primi clienti che si sono avvalsi della suite di Snap – che include prodotti come Fit Finder e il Try-On AR – si annoverano Goodr, Princess Polly e Gobi Cashmere.

“Negli ultimi dieci anni ci siamo impegnati a sviluppare esperienze AR divertenti e personalizzate per gli Snapchatter. Nel prossimo decennio miriamo a portare la nostra tecnologia AR sui siti web, nelle app e persino nei negozi fisici delle aziende.

Siamo impazienti di lavorare per poter migliorare l’esperienza di shopping dei consumatori e trasformare le imprese di tutto il mondo con i nostri servizi AR dedicati alle aziende“, ha dichiarato Jill Popelka, Head of AR Enterprise Services di Snap Inc.

ARES combina la tecnologia AR di Snap con le tecnologie acquisite negli ultimi due anni, compresi Vertebrae, Fit Analytics e Forma, che costituiscono le fondamenta dell’offerta di realtà aumentata di Snap per il mondo entreprise.

La prima soluzione di ARES è la Shopping Suite, una suite di prodotti e servizi che offre ai retailer una vasta gamma di funzionalità, tra cui 3D Viewer, AR Try-On e Fit Finder, che sono integrabili direttamente nelle loro app e nei siti web.

La Shopping Suite di ARES sarà disponibile nel secondo trimestre del 2023 e abiliterà l’utilizzo della realtà aumentata nello shopping per abbigliamento, calzature, accessori e arredamento.

Inoltre, la Shopping Suite include anche:

Servizi e supporto dedicati: le aziende possono beneficiare di un solido supporto tecnico per l’implementazione dei servizi della Shopping Suite dedicati alla realizzazione di asset AR. Questi servizi consentono alle aziende di generare versioni digitali dei loro prodotti di abbigliamento, calzature e occhiali attraverso un hardware fotogrammetrico proprietario e una pipeline di creazione basata su machine learning , che consentono di ottenere asset AR ottimizzati per l’esperienza dell’utente finale.

Strumenti aziendali per gestire gli asset e le integrazioni: le aziende possono gestire e ottimizzare i propri asset e le integrazioni AR, analizzare le prestazioni e ricevere un supporto dedicato per l’utilizzo della Shopping Suite.

Experience delivery: le aziende possono integrare le tecnologie AR Try-On, Fit Finder e 3D Viewer nelle proprie app e siti web, offrendo ai consumatori la possibilità di ricevere consigli accurati su vestibilità e taglie, provare o visualizzare i prodotti in realtà aumentata e interagire con i prodotti in 3D.

ARES sta già ottenendo risultati promettenti dai primi clienti che utilizzano le funzionalità della Shopping Suite, sottolinea Snap, rendendo l’esperienza d’acquisto semplice e personalizzata:

Goodr ha utilizzato il Try-On AR e la tecnologia interattiva 3D Viewer per riprodurre l’esperienza di acquisto in negozio sui dispositivi mobili dei consumatori, conseguendo risultati significativi. Infatti, l’azienda ha registrato un aumento dell’82% dei prodotti aggiunti al carrello e del 67% nella conversione degli utenti che utilizzano dispositivi mobili, portando ad un aumento del 59% dei ricavi per visitatore.

ha utilizzato il Try-On AR e la tecnologia interattiva 3D Viewer per riprodurre l’esperienza di acquisto in negozio sui dispositivi mobili dei consumatori, conseguendo risultati significativi. Infatti, l’azienda ha registrato un aumento dell’82% dei prodotti aggiunti al carrello e del 67% nella conversione degli utenti che utilizzano dispositivi mobili, portando ad un aumento del 59% dei ricavi per visitatore. Princess Polly ha incorporato Fit Finder e le funzionalità di Try-On AR per fornire consigli a oltre 7,5 milioni di consumatori, riducendo del 24% la percentuale dei resi rispetto ai consumatori che non utilizzano la tecnologia.