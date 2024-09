Snap e Google Cloud insieme per le esperienze di AI generativa in Snapchat

Google Cloud ha annunciato una partnership strategica allargata con Snap Inc. per alimentare le esperienze di AI generativa all’interno di My AI, il chatbot alimentato dall’intelligenza artificiale di Snapchat e uno dei maggiori chatbot consumer oggi disponibili.

Snapchat sfrutterà le forti capacità multimodali di Gemini su Vertex AI, in particolare la capacità della tecnologia di comprendere e operare attraverso diversi tipi di informazioni come testo, audio, immagini, video e codice, per offrire funzionalità più coinvolgenti e innovative per la community di Snapchat attraverso My AI. Ad esempio, con Gemini on Vertex AI integrato nell’app, gli Snapchatter possono chiedere a My AI di tradurre una foto di un cartello stradale mentre sono in viaggio all’estero, o di riprendere un video di diverse offerte di snack per chiedere quale sia l’opzione più salutare.

Lanciato per la prima volta su Google Cloud nel 2011, Snapchat offre un modo veloce e divertente di comunicare visivamente con amici e familiari. La continua popolarità di questi valori fondamentali del prodotto aiuta a distinguere Snapchat dalle altre piattaforme Internet e ha permesso alla piattaforma di crescere fino a raggiungere più di 850 milioni di utenti attivi mensili.

In qualità di innovatore nello spazio tecnologico, secondo Google Cloud, Snap sta contribuendo a definire il modo in cui l’intelligenza artificiale aiuterà le persone a esprimersi, a conoscere il mondo e a connettersi con i propri amici e familiari. Mentre l’azienda continua a investire nell’IA, Snap sta già vedendo un forte valore commerciale dalla sua partnership con Google Cloud: da quando Snapchat ha implementato Gemini su Vertex AI per supportare My AI, l’azienda ha registrato un coinvolgimento di oltre 2,5 volte superiore a Snapping to My AI negli Stati Uniti.

“Questa partnership con Google Cloud rafforza tutto ciò che è così importante per servire la nostra community. Snap si propone di dare alle persone la possibilità di esprimersi, vivere il momento, conoscere il mondo e divertirsi insieme. Ora, grazie a Gemini in My AI, gli Snapchatter possono imparare molto di più sul mondo, farlo molto rapidamente e condividerlo facilmente con gli amici“, ha dichiarato Evan Spiegel, CEO di Snap.

“Snap è stato uno dei primi leader nell’aiutare le persone a comunicare in un mondo digitale e ora è all’avanguardia nell’utilizzo dell’IA generativa per costruire agenti che creano nuovo valore per la sua community“, ha dichiarato Thomas Kurian, CEO di Google Cloud. “I modelli Gemini su Vertex AI stanno ora alimentando milioni di interazioni multimodali nell’app Snapchat ogni giorno, che consentono agli Snapchatters di impegnarsi meglio con My AI – con funzioni di precisione e sicurezza integrate“.

La partnership tra Snap e Google Cloud, che dura da oltre 10 anni, ha continuato a evolversi, con l’adozione da parte di Snap dei dati, degli analytics e delle tecnologie AI/ML di Google Cloud per alimentare la crescita e modellare l’esperienza dei clienti. Le funzionalità multimodali alimentate dalla tecnologia di AI generativa di Google Cloud sono ora disponibili per tutti gli Snapchatter statunitensi in My AI di Snapchat.