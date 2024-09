Smartsheet acquistata da Blackstone e Vista Equity Partners per 8,4 miliardi di dollari

Smartsheet ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione da parte di fondi gestiti da Blackstone e Vista Equity Partners in una transazione interamente in contanti del valore di circa 8,4 miliardi di dollari.

“Per oltre un decennio, abbiamo costruito una fiorente comunità di dipendenti, partner e clienti, ognuno dei quali si è concentrato sulla creazione e sui benefici della piattaforma di gestione del lavoro leader del settore di Smartsheet. La nostra prossima fase di crescita e di successo dei clienti è in corso e non vediamo l’ora di collaborare con Blackstone e Vista Equity Partners per accelerare la nostra visione di modernizzazione della gestione del lavoro per le aziende, a livello globale”, ha dichiarato Mark Mader, CEO di Smartsheet. “Questa transazione è una testimonianza dell’eccezionale lavoro dei nostri dipendenti al servizio di clienti e partner e della costruzione di una piattaforma di livello enterprise e leader di mercato. Guardando al futuro, siamo fiduciosi che l’esperienza e le risorse di Blackstone e Vista ci aiuteranno a garantire che Smartsheet rimanga un ottimo posto di lavoro dove i nostri dipendenti prosperano, guidando l’innovazione e offrendo un valore ancora maggiore ai clienti e agli stakeholder”.

Martin Brand, Head of North America Private Equity e Global Co-Head of Technology Investing di Blackstone, e Sachin Bavishi, Senior Managing Director di Blackstone, hanno dichiarato: “In ambienti di lavoro sempre più distribuiti, interfunzionali e globali, le soluzioni innovative e leader di mercato di Smartsheet sono fondamentali per aiutare i team a collaborare su scala per ottenere risultati superiori. Siamo entusiasti di collaborare con il team di gestione di Smartsheet per guidare la crescita a lungo termine sfruttando la scala e le risorse combinate nostre e del nostro partner Vista per accelerare gli investimenti nella prossima generazione di soluzioni di gestione del lavoro.” Blackstone investirà in Smartsheet attraverso il suo veicolo di private equity di punta e la sua strategia di private equity per investitori individuali.

“Le aziende moderne si affidano alle soluzioni semplici e scalabili di Smartsheet per gestire una vasta gamma di processi aziendali critici ogni giorno, perché consentono una collaborazione senza interruzioni, una maggiore produttività e un processo decisionale più rapido e informato”, hanno dichiarato Monti Saroya, Co-Head of Vista’s Flagship Fund e Senior Managing Director, e John Stalder, Managing Director di Vista. “Non vediamo l’ora di collaborare a stretto contatto con Blackstone e Smartsheet per sostenere l’ambizioso obiettivo di rendere la sua piattaforma accessibile a tutte le organizzazioni, i team e i lavoratori che si affidano al lavoro collaborativo per raggiungere risultati di successo”. Vista è una società di investimento leader a livello mondiale, focalizzata esclusivamente sul software aziendale, sui dati e sulle aziende abilitate dalla tecnologia.