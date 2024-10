Smartphone: il mercato globale cresce del 5% nel Q3 2024. Apple da record

L’ultima ricerca di Canalys – società di analisi indipendente specializzata nel settore della tecnologia – mostra che le spedizioni globali di smartphone sono cresciute del 5% su base annua nel terzo trimestre del 2024, segnando il quarto trimestre consecutivo di crescita.

L’attuale crescita – sottolinea Canalys – è principalmente guidata da una domanda stabile nelle economie emergenti e dalle prime fasi di un ciclo di sostituzione in Nord America, Cina ed Europa.

Il 18% degli smartphone spediti nel terzo trimestre è di Samsung, che così difende per poco la sua prima posizione nei confronti di Apple, i cui iPhone hanno rappresentato anch’essi il 18% delle spedizioni. Xiaomi ha conquistato una quota di mercato del 14% e ha mantenuto la sua posizione di terzo produttore di smartphone. OPPO ha recuperato il quarto posto in classifica per la prima volta quest’anno con una quota di mercato del 9%, sostenuta da una forte crescita in India e in America Latina. A completare la top five, vivo ha registrato una crescita a due cifre delle spedizioni, raggiungendo il 9% del mercato.

“Apple ha raggiunto il volume più alto del terzo trimestre e non è mai stata così vicina alla leadership del mercato globale degli smartphone in un terzo trimestre“, ha sottolineato Runar Bjørhovde, analista di Canalys. “La forte domanda di iPhone 15 e dei modelli precedenti ha giocato un ruolo fondamentale nella performance del terzo trimestre.

Lo spostamento del mercato verso i dispositivi premium, intersecato da un ciclo di aggiornamento dei dispositivi acquistati durante la pandemia, sta avvantaggiando Apple, in particolare nelle regioni in cui è più forte, come il Nord America e l’Europa. La maggiore diversificazione dei prodotti ha aiutato Apple a ridurre i tempi di consegna. Nonostante un’accoglienza iniziale modesta, si prevede che l’iPhone 16 aiuterà Apple a mantenere un buon risultato nel 2024 e favorirà lo slancio nella prima metà del 2025, in particolare quando Apple Intelligence si espanderà in nuovi mercati e supporterà altre lingue.”

Market share degli smartphone a livello mondiale, secondo il Canalys Preliminary Smartphone Market Pulse: Q3 2024

“Il divario tra i primi cinque vendor si è ridotto, intensificando il panorama competitivo“, ha commentato Le Xuan Chiew, analista di Canalys. “I vendor stanno entrando nella stagione dello shopping natalizio con un solido slancio e un cauto ottimismo, con l’obiettivo di attirare i consumatori che hanno rimandato l’aggiornamento dei loro dispositivi in previsione di offerte durante i principali eventi come l’11.11 e il Black Friday.

Tuttavia, l’importanza di una pianificazione efficace delle risorse non può essere sopravvalutata. Sebbene le condizioni di mercato stiano migliorando, la domanda rimane fragile, in quanto i vendor devono affrontare sfide globali crescenti nella generazione della domanda e ostacoli normativi, come la direttiva UE sull’eco-design. Una gestione efficace della catena di approvvigionamento, il mantenimento di livelli di scorte sani e l’ottimizzazione dell’allocazione dei fondi per le vendite e il marketing stanno diventando ancora più critici per la leadership del mercato“.