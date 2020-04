Lo smart working con una virtual desktop infrastructure Nutanix

Per consentire alle aziende di permettere ai loro dipendenti di lavorare da remoto mantenendo l’accesso agli stessi strumenti di produttività Nutanix ha annunciato FastTrack for VDI, soluzione che consente di distribuire ovunque nel mondo una soluzione VDI (Virtual Desktop Infrastructure).

Con una Virtual Desktop Infrastructure l’installazione e il provisioning dei desktop può essere effettuata da remoto in tempi brevi rispetto a quelli impiegati abitualmente per le attività onsite.

Nutanix FastTrack for VDI, già disponibile a livello mondiale per clienti nuovi ed esistenti, consente infatti di eseguire l’onboarding di migliaia di dipendenti in remoto.

L’offerta include servizi per il set up e il provisioning dei desktop in meno di 5 giorni lavorativi per configurazioni Nutanix predefinite.

Aiuterà le aziende a fornire ai dipendenti un accesso ottimale sicuro alle applicazioni e ai desktop aziendali, mantenendo al contempo la sicurezza e il controllo di cui hanno bisogno.

I clienti potranno sfruttare l’hardware esistente, selezionare l’hardware Nutanix predefinito che verrà consegnato entro 10-15 giorni (negli USA) o sfruttare l’infrastruttura cloud gestita di un partner MSP (Managed Service Provider), incluso Cyxtera.