Smart working sicuro, accordo fra Npo Sistemi e Cyberoo

Npo Sistemi, società del Gruppo Ricoh, che realizza soluzioni di digital transformation, commercializza le soluzioni CSI e Cypeer di Cyberoo, società emiliana specializzata in cybersecurity, con la propria business unit focalizzata sui servizi di sicurezza informatica per le aziende.

Si tratta di soluzioni finalizzate a supportare e garantire un’elevata sicurezza anche alle attività e connessioni remote tipiche dello smart working.

Npo Sistemi si rivolge a banche, Gdo, industria farmaceutica, delle telecomunicazioni e dei trasporti da oltre trentacinque anni per fornire servizi ICT e di innovazione e dal 2015 è parte del Gruppo Ricoh.

Cyberoo è una Pmi innovativa quotata sul Mercato AIM Italia di Borsa Italiana, specializzata in cyber security per le imprese, intesa non solo come protezione dei sistemi informatici dagli attacchi esterni ma come realizzazione di una vera e propria strategia in grado proteggere, monitorare e gestire le informazioni dell’ecosistema IT. Si rivolge al mercato delle medie imprese con soluzioni enterprise sviluppate con tecnologie avanzate e con una catena del valore che permette di proporre al mercato prezzi in linea con le capacità di spesa.