Smart mobility, Intesa Sanpaolo vara il club dei big

Intesa Sanpaolo è costantemente sotto i riflettori del business nazionale. A pochi giorni dalla concretizzazione dell’Ops per l’acquisizione di Ubi Banca, che compone il primo gruppo bancario nazionale, l’Intesa Sanpaolo Innovation Center, società del Gruppo Intesa Sanpaolo ha varato con Cisco, FCA e Iren un’iniziativa di stampo tecnologico.

Si tratta dello Smart Mobility Corporate Club, iniziativa che parte a Torino e punta a creare un ecosistema dedicato alla smart mobility fornendo servizi alle imprese e sviluppando nuovi progetti.

Sempre a Torino lo scorso anno, con la collaborazione strategica fra Intesa Sanpaolo Innovation Center, Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT ha stabilito la propria base europea Techstars, acceleratore di startup americano, per le proprie attività sulla smart mobility.

Intesa Sanpaolo Innovation Center fornirà a Cisco, FCA e Iren una serie di servizi e benefit.

Si va dale ricerche sui trend dell’innovazione globale, in particolare nei settori technology media & telecommunications, automotive ed energy; informazioni aggiornate esu tecnologie di frontiera, anche tramite l’accesso a canali di partner internazionali; contatti privilegiati con le startup finaliste dei programmi di selezione e accelerazione come quello di Techstars; coinvolgimento come mentor o partner delle startup di maggiore interesse; partecipazione a eventi di rilievo internazionale in cui incontrare startup e possibili partner tecnologici, come i tech-tour in Israele o nella Greater Bay Area tra Guangdong e Hong Kong.

Nell’ambito dello Smart Mobility Corporate Club, la Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, che per il Gruppo segue le maggiori imprese industriali italiane e le loro filiere, metterà a disposizione di Cisco, FCA e Iren la propria esperienza con team e servizi dedicati in collaborazione con l’Innovation Center.