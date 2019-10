Smart locker, cinque modi più uno in cui ci semplificano la vita

“Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi”: il buon Tancredi de Il Gattopardo, capolavoro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, non avrebbe mai immaginato che la sua sentenza sarebbe stata pronunciata in futuro in ogni contesto.

E che avrebbe potuto essere impiegata a buon diritto anche al tempo dell’e-commerce, dell’organizzato caos del formicaio dei corrieri e delle acrobazie che a volte bisogna fare per conciliare la comodità di una consegna a domicilio con la necessità di esserci al momento giusto.

Non ritirare un pacco costa

Tutto deve rimanere com’è, naturalmente, con 400 e passa milioni di pacchi consegnati all’anno in Italia e un trend di crescita senza soste.

Ma tutto, nello stesso tempo, deve cambiare, perché dover ritentare una consegna perché non c’era nessuno a ricevere un pacco incide anche sull’ambiente, oltre che su portafoglio.

Direte che non vi costa di più, visto che due o tre tentativi di consegna gratuiti non li si nega a nessuno. Ma non è vero: anche se sul sito c’è scritto “consegna gratuita”, è una spesa occulta che incide sul prezzo di vendita.

Che dire poi dei pacchi, soprattutto negli uffici e nelle comunità, consegnati alla persona sbagliata o che non si possono andare a prendere fuori orario?

Due parole per un cambiamento epocale

Le due parole del cambiamento in corso, smart locker, hanno un sapore inglese. Un prestito linguistico destinato ad essere naturalizzato in italiano, come smartphone o email.

È probabile che abbiate già intravisto gli smart locker in giro per città e paesi, anche se non li avete ancora utilizzati e magari il nome vi è ancora nuovo.

Sono quei grandi armadi, simili alle cassette di sicurezza di una banca, con tanti sportelli di dimensioni diverse e un pannello centrale simile a un Bancomat, con schermo e tastierino numerico.

La loro funzione è geniale e semplice nello stesso tempo: si ordina il pacco, si sceglie la posizione di uno smart locker, il corriere consegna senza problemi, vi manda un codice e voi, quando volete e potete, andate a prendere la vostra roba.

Probabilmente li avete già visti nei piazzali di un supermercato o di un benzinaio. E se non li avete visti per strada, magari sono all’interno di una scuola, di un club sportivo o di un ospedale.

Ma come possono cambiare la vostra vita, e incidentalmente quella dei corrieri, questi smart locker? Vediamo in cinque situazioni differenti come possono cambiare le cose con o senza smart locker.