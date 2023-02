Skype per Mac: in arrivo la versione Apple Silicon, molto più veloce

Dopo una lunga attesa fatta di mesi di anticipazioni e speranze – e di richieste da parte dei clienti, sottolinea lo stesso team di Microsoft –, Skype per Mac in versione Apple Silicon sembra essere finalmente (quasi) pronto per la rampa di lancio.

Il team di sviluppo di Skype ha infatti finalmente rilasciato il nuovo aggiornamento per i dispositivi Mac Apple M1.

Occorre però ancora una volta placare gli entusiasmi: non siamo ancora al rilascio pubblico finale. Per ora Microsoft ha reso disponibile per il download solo l’app Skype Insider. Questa è disponibile solo per gli iscritti al programma Skype Insider Program, che consente di avere accesso anticipato alle nuove versioni per poterle provare e fornire feedback al team di sviluppo.

Microsoft ha comunque sottolineato che la disponibilità generale dell’app Skype per Mac ottimizzata per la piattaforma hardware Apple Silicon è imminente. Quella del passaggio Insider è infatti, di solito, l’ultimo passaggio di test prima del rilascio pubblico.

Ma c’è anche una buona, anzi ottima notizia per gli utenti che hanno atteso così tanto: il team afferma che la nuova versione è un “game changer”: ben tre volte più veloce.

Secondo il team di sviluppo, gli utilizzatori di Skype per Mac in versione ottimizzata Apple M1 potranno dire addio alle telefonate lente e poco fluide, e dare invece il benvenuto a “prestazioni fulminee con una qualità audio e video cristallina”.

Le prestazioni ottimizzate di Skype per il chip Apple Silicon – anticipa Microsoft – sono progettate per offrire un’esperienza superiore, garantendo il massimo delle prestazioni e dell’affidabilità. Grazie al supporto nativo di Apple M1, Skype sarebbe ora in grado di offrire connessioni più veloci e affidabili.

Il video condiviso dal team di sviluppo illustra la navigazione tra le chat in Skype in un confronto tra la build non ottimizzata e quella successiva alla ottimizzazione per il chip Apple M1: lo switch passa da una latenza di 200 ms a una di 70 ms.