SketchUp per iPad, la progettazione 3D è in arrivo sul tablet di Apple

Trimble ha annunciato l’avvio del programma beta di SketchUp per iPad, un nuova versione dell’applicazione di modellazione e progettazione 3D che consente a interior designer, architetti, ingegneri e professionisti del settore dell’edilizia di creare, modificare e collaborare con i modelli SketchUp da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

SketchUp per iPad (Beta) – ha dichiarato Trimble – è un “ponte accessibile” per gli architetti e i designer che desiderano passare da carta e matita alla creazione di modelli 3D utilizzando un iPad, iPad Air, iPad mini, iPad Pro, Apple Pencil, mouse e tastiera o gesti multi-touch.

L’app sfrutta la connettività 5G e offre una robusta integrazione nativa con la piattaforma di collaborazione Trimble Connect, una soluzione basata sul cloud che consente di aggiornare i file in tempo reale.

Questo permetterà alle parti interessate al progetto di collaborare in maniera efficace, e agli utenti di spostarsi senza soluzione di continuità tra le edizioni di SketchUp per iPad, Web e Desktop.

Il team di Trimble ha sottolineato di aver sviluppato alcune funzionalità in modo specifico per Apple Pencil, per poter emulare digitalmente il paradigma dello schizzo su carta e matita, e fornire un’esperienza di design 3D unica e convincente su iPad.

Inoltre, SketchUp per iPad introduce una varietà di funzioni innovative al portafoglio di soluzioni SketchUp. Autoshape, Markup Mode, visualizzazione dei modelli di realtà aumentata e decine di miglioramenti dell’interfaccia utente e del flusso di lavoro sono stati progettati per sfruttare appieno le caratteristiche peculiari di iPad e degli accessori supportati.

Christopher Cronin, vice president e general manager di Trimble SketchUp, ha affermato: “La capacità di creare nuovi progetti e idee concettuali ogni volta che si accende l’ispirazione, e di rivedere e aggiornare i modelli di SketchUp in movimento – che sia in cantiere, in una caffetteria o durante un incontro con i clienti – è qualcosa che i nostri utenti professionali stanno richiedendo. Siamo entusiasti di offrire una soluzione che si adatta a come gli utenti di SketchUp vogliono lavorare oggi e in futuro.”

L’accesso anticipato alla beta di SketchUp per iPad è stato aperto a un numero limitato di utenti e verrà concesso in base all’ordine di arrivo: è possibile iscriversi sul sito dell’app.

Coloro che saranno selezionati per partecipare – ha informato Trimble – verranno informati via email e riceveranno istruzioni dettagliate su come accedere alla beta di SketchUp per iPad.