SiteGround: un terzo delle PMI monetizza dai propri siti Internet

SiteGround, tra i principali hosting provider indipendenti, ha reso noti i primi dati di una survey condotta tra i propri clienti alla fine del 2022, che ha visto la partecipazione di più di 12.000 aziende a livello globale, tra cui quasi 5.000 Piccole Medie Imprese (PMI).

In generale – afferma SiteGround – è emerso che oltre un terzo (il 34,22%) delle PMI monetizza anche dal proprio sito web. Scorporando questo dato, risulta che il 52,1% capitalizza tramite il proprio store online e il 30,5% grazie a contatti e moduli di prenotazione.

Invece, risultano essere meno utilizzati strumenti come sistemi di prenotazioni e form di iscrizioni a newsletter, rispettivamente il 9,8% e il 7,5%.

Per ciò che riguarda il canale di autopromozione maggiormente utilizzato dalle PMI, i social media rimangono saldamente in testa, indicati come canale di comunicazione dal 35,5% degli intervistati. La sfida per il secondo posto ha visto una lotta serrata tra email marketing e Seo, dove quest’ultimo ha prevalso per solo il 0,9%.

Rispettivamente il 20,9% delle PMI utilizzano come canale di autopromozione l’email marketing e il 21,8% il Seo. Di minor impiego, invece, strumenti e canali quali Influencer (3,6%), marketing affiliato (3,1%) e passaparola (2,5%).

In riferimento a Seo ed email marketing, SiteGround si è sempre adoperata nella produzione e divulgazione gratuita di materiali, video e testi volti a informare i propri utenti, e non solo, attorno tematiche relative a comunicazione e tecnologia.

Infatti, nella survey è emerso che le PMI sono molto soddisfatte del lavoro di SiteGround: il 79,77% ha apprezzato i video tutorial e il 75,95% gli articoli tutorial. Un gradino più in basso, invece, i webinar, che hanno raccolto il 52,30% delle preferenze.

Inoltre, più specificatamente nell’ambito dell’email marketing, SiteGround ha indagato sulle ragioni per cui diverse PMI non utilizzano questo canale di autopromozione. Dalla survey è emerso che il 23,4% non ha una mailing list dei propri utenti; il 21,9% non crede sia uno strumento utile per la sua attività; il 18% sostiene di non essere in grado di gestire una campagna email e il 12,3% non ne ha mai considerato l’utilizzo. Infine, rispettivamente con il 6,2% e il 5,2, le PMI che non utilizzano il canale dell’email marketing motivano la loro scelta considerando questo strumento troppo costoso e complicato.

Il metodo di pagamento più utilizzato negli ecommerce, secondo SiteGround

In cima alle preferenze dei clienti delle piccole medie imprese proprietarie di un sito ecommerce online persiste l’utilizzo delle carte di credito/debito con il 37,2%, ma al secondo posto troviamo PayPal (29,6%), distanziato dal primo di solo il 7,6%. Questo dato riflette molto la ricerca di maggiore sicurezza che i consumatori richiedono quando devono effettuare degli acquisti online.

Infatti, tutti i pagamenti eseguiti sulla piattaforma di pagamenti digitali online PayPal sono protetti da protocolli crittografati (HTTPS e TLS), durante le transazioni sui siti di ecommerce gli utenti non devono comunicare il numero del conto corrente né i dati della carta di credito/debito e gli hacker, anche qualora riuscissero a violare i sistemi di sicurezza, non avrebbero accesso al conto corrente.

Infine, l’ultimo gradino del podio è ricoperto dai bonifici bancari con il 9,5% delle preferenze. In coda, invece, si osserva la presenza di sistemi di pagamento come Apple Pay (8,8%), Google Pay (7,5%), contanti alla consegna (4,3%), Amazon Payments (1,9%) e Stripe (1,2%).

“L’ampia partecipazione dei nostri clienti è per noi un grandissimo risultato.

Aver avuto l’occasione di raccogliere le loro opinioni riguardo una serie di tematiche legate al mondo del web non può che permetterci di agire e progettare nuovi contenuti di divulgazione in futuro, consapevoli anche delle loro indicazioni.

Dalla survey emerge una crescente consapevolezza delle potenzialità del canale web da parte di realtà di ogni settore e dimensione, dai singoli professionisti fino alle aziende più strutturate.

I feedback raccolti sono particolarmente utili per noi, perché ci consentono di definire e pianificare iniziative a supporto delle esigenze emerse da parte dei nostri clienti”, ha spiegato Luca Rodino, responsabile del mercato italiano di SiteGround.