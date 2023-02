Sistemi informatici KO: Lufthansa lascia a terra numerosi voli

Migliaia di passeggeri hanno subito ritardi e voli cancellati a causa di un problema informatico globale di Lufthansa. I sistemi informatici per l’imbarco, tra l’altro, non erano operativi dalla mattina. Una portavoce della società a Francoforte ha spiegato che in Lufthansa lavorando intensamente a una soluzione.

Una squadra di crisi si è incontrata presso la sede della Lufthansa in aeroporto. La causa dei problemi non è ancora chiara.

Come diretta conseguenza, un numero ancora sconosciuto di voli è stato ritardato o cancellato. Passeggeri e aerei sono stati scortati a Monaco e all’aeroporto di Francoforte. Tutti i voli nazionali tedeschi sono stati inizialmente cancellati e ai passeggeri è stato chiesto di passare al treno.

A causa dei problemi, il controllo del traffico aereo tedesco non dirige più gli aerei all’aeroporto di Francoforte. Questo per evitare che l’hub si riempia, come ha confermato mercoledì un portavoce.

Al momento in cui scriviamo non sono disponibili ulteriori dettagli. Impossibile attribuire l’evento ad attacchi informatici o ad un “semplice” disservizio; vi aggiorneremo quando (e se) verranno diffuse informazioni più dettagliate.