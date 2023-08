Sirti Digital Solutions e Cisco per l’automazione dei data center di Terna

La nuova infrastruttura dei Data Center di Terna sarà progettata e realizzata in collaborazione da Cisci e Sirti Digital Solutions: un modello “software defined” che aumenta resilienza, agilità e sostenibilità.

Sirti Digital Solutions e Cisco – leader mondiale nelle soluzioni di rete – collaboreranno in un progetto di digital transformation che prevede lo sviluppo di una soluzione per l’automazione della rete di telecomunicazione dei Data Center di Terna basata sul software, con tecnologie di Software Defined Networking.

Per Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, l’iniziativa rientra nell’ambito dei Data Center strategici per processi di telecontrollo e teleconduzione. Il progetto prevede l’introduzione di un’architettura che orchestrerà l’erogazione dei servizi di connettività per i data center sulla base di policy prestabilite, con una gestione automatizzata dei carichi di lavoro e con caratteristiche di “osservabilità” che aiutino a ottenere le prestazioni necessarie a garantire i processi di business. La rete diventa programmabile e al servizio delle applicazioni, attraverso logiche di machine learning e di intelligenza artificiale, nonché intrinsecamente sicura in quanto progettata nativamente per esserlo (Security by Design).

Sirti Digital Solutions, grazie al posizionamento distintivo nel campo della trasformazione digitale e alle competenze innovative frutto del proprio Digital Lab, opererà come system integrator nella progettazione, implementazione e assistenza per la nuova infrastruttura di automazione di rete dei Data Center Terna. “Siamo particolarmente orgogliosi di lavorare, in collaborazione con Cisco, per Terna in un innovativo progetto di evoluzione delle infrastrutture digitali”, ha dichiarato Luca Rubaga, Managing Director di Sirti Digital Solutions S.p.A. “Grazie ai costanti investimenti in tecnologie Software Defined Networking, Sirti Digital Solutions continua a essere scelto dalle aziende in progetti strategici, che confermano ulteriormente il nostro posizionamento di player di riferimento nel percorso di trasformazione digitale del Paese“.

Cisco collaborerà alla progettazione esecutiva della rete con la tecnologia Cisco Application Centric Infrastructure (ACI), contribuendo all’accelerazione dei processi di trasformazione digitale e di transizione energetica. “Per garantire un futuro che sia davvero sostenibile”, commenta Gianmatteo Manghi, Amministratore Delegato di Cisco Italia “è fondamentale accelerare il processo di trasformazione digitale nel settore dell’energia. Realizzare reti ad alta automazione rappresenta un elemento imprescindibile per rendere le infrastrutture critiche del nostro Paese non solo più sicure ed efficienti, ma anche in grado di accogliere sempre di più energia pulita e rinnovabile”.