Sinora, bilancio positivo e piani di crescita

Sinora, azienda di system integration specializzata nel mondo delle comunicazioni mission-critical con sistemi integrati di radiocomunicazioni professionali e videosorveglianza, è al giro di boa dei due anni di attività dopo il merger tra Eurocom Telecomunicazioni Srl e Saitel Telecomunicazioni Srl avvenuto nel 2019. Il bilancio è più che positivo, con risultati finanziari sempre in crescita e un primo semestre del 2021 già oltre le aspettative. In crescita anche l’organico, che ha visto l’inserimento di 8 nuove risorse (+15%), e la presenza territoriale, che vedrà l’apertura di un nuovo punto operativo Sinora sul territorio.

Risultati che arrivano in un periodo storico sicuramente non favorevole e che confermano la vision dell’azienda e la capacità di operare nel settore dell’emergenza.

Chi è Sinora Il system integrator per il mondo delle telecomunicazioni è nato dall’operazione di merger tra Eurocom Telecomunicazioni Srl e Saitel Telecomunicazioni Srl. È presente sul mercato italiano con quattro sedi in Italia (Riccione – sede legale, Milano, Bologna, Roma) conun team di 53 dipendenti, 9 ingegneri, 18 tecnici specializzati, 7 commerciali e più di 7000 clienti, per un fatturato annuale di oltre 10 milioni di euro. Si rivolge a tutte le organizzazioni che devono erogare servizi di sicurezza: pubblica e governativa, polizia, protezione civile, emergenza sanitaria, oil&gas, multiutilities, trasporti e a tutte quelle realtà industriali che hanno l’esigenza di avere comunicazioni rapide, efficienti e sempre disponibili I prodotti trattati riguardano reti per il collegamento dati, telecomunicazioni radio analogiche e digitali, DMR e sistemi TETRA, collegamenti microonde backbone e backhaull, impianti radio, stazioni e ponti radio trasportabili, sistemi wireless network e mobility solutions, sistemi di videosorveglianza e videoanalisi, sistemi per la lettura targhe e ZTL, centrali operative per il controllo, la localizzazione e la gestione di flotte e di personale, software di geolocalizzazione.

L’azienda nei mesi scorsi ha avviato una collaborazione con una società di analisi di mercato per individuare le aree che avranno maggiore sviluppo nei prossimi anni, anche alla luce del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), al fine di indirizzare i prossimi investimenti e strutturare l’azienda, sia a livello di organico che di offerta tecnologica, per sostenere la crescita.

Obiettivi smart

Sabrina Vescovi, Direttore Generale di Sinora, dice che “Nel processo di trasformazione digitale a cui il Paese va incontro ci sono verticali per noi molto significativi come smart building, smart agriculture, smart city. Siamo già presenti, ad esempio, nello smart building: stiamo realizzando l’impiantistica di radiolocalizzazione e i sistemi di distribuzione del segnale cellulare in un’importante torre di Milano e altri progetti stanno partendo in altre torri. Guardiamo anche con interesse al 5G che trainerà molti investimenti”.

Per supportare la crescita Sinora ha aumentato le risorse interne del 15% negli scorsi mesi. Come precisa Sabrina Vescovi, “si tratta di 8 nuove risorse con esperienza qualificata, quasi tutti ingegneri Continuiamo a investire anche nella formazione interna e nell’aggiornamento professionale per il personale che è con noi da lungo tempo”.

Verso una nuova apertura

Sinora opera in un mercato con una previsione di crescita significativa: “Ci stiamo attrezzando per offrire ancora maggiore vicinanza ai clienti e per potenziare i nostri servizi post vendita. Apriremo nei prossimi mesi un altro punto operativo sul territorio perché per un’azienda che fa progettazione customizzata è importante la prossimità e la vicinanza col cliente. E per evitare che in alcuni territori i clienti rimangano scoperti e abbandonino l’uso della radiocomunicazione a favore di altre tecnologie, stiamo rafforzando le partnership con Motorola Solutions e Avigilon per dare più supporto sul territorio.”