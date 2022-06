Siemens semplifica e rende sicuro lo sviluppo embedded RISC-V

Siemens Digital Industries Software ha annunciato la disponibilità della sua soluzione Nucleus ReadyStart per lo sviluppo embedded mirato alla rapida adozione dell’architettura RISC-V.

Basandosi su uno dei primi sistemi operativi in tempo reale (RTOS) commerciali per dispositivi RISC-V, rilasciato nel 2021, la nuova soluzione di sviluppo embedded Nucleus ReadyStart di Siemens include una serie di nuove funzionalità che aiutano i clienti a migliorare la sicurezza, la flessibilità e la connettività cloud dei loro prodotti embedded di prossima generazione basati sull’architettura RISC-V.

Nucleus ReadyStart for RISC-V incorpora software, IP, strumenti e servizi integrati in un’unica soluzione “pronta all’uso”, ideale per le applicazioni in cui sono essenziali un ingombro ridotto, connettività avanzata e prestazioni deterministiche.

Questa soluzione di sviluppo integrata RISC-V avanzata consente agli utenti di progettare e sperimentare con un RTOS collaudato e servizi software aggiuntivi di Siemens.

È ideale – sottolinea l’azienda – per i produttori di dispositivi destinati ai settori aerospaziale, automobilistico, industriale, medico e embedded in generale.

Siemens stessa è un membro attivo della RISC-V Alliance e partecipa al suo sviluppo e alla sua adozione dal 2019.

Scot Morrison, vicepresidente e direttore generale delle Embedded Platform Solutions di Siemens Digital Industries Software, ha dichiarato: “Nucleus ReadyStart for RISC-V soddisfa i requisiti necessari per gli attuali dispositivi edge-to-cloud, avanzati e sicuri, con una tecnologia comprovata. Fornire una soluzione robusta e integrata per i dispositivi RISC-V è oggi fondamentale per gli sviluppatori embedded, soprattutto a causa della pressione competitiva per la fornitura di dispositivi innovativi con tempi di commercializzazione ridotti e vincoli di costo.

Nucleus ReadyStart per RISC-V include SMP, POSIX, Debug Agent e i protocolli di sicurezza wolfSSL/OpenSSL. Gli utenti possono anche collegare il loro dispositivo al cloud con il Nucleus IoT Framework Add-on che supporta diversi servizi e provider cloud come Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e MindSphere, la soluzione IoT industriale come servizio di Siemens.

Queste nuove funzionalità consentono agli sviluppatori embedded basati su RISC-V di personalizzare le ricche funzionalità per soddisfare le esigenze dei produttori di dispositivi avanzati di oggi“.

Per saperne di più su Nucleus ReadyStart per RISC-V è possibile visitate la pagina dedicata del sito di Siemens Digital Industries Software.

