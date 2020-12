Oltre alla necessità di connettività wireless locale, nel mondo industriale è in aumento la richiesta di accesso da remoto a macchine e impianti tramite router.

Le reti mobili pubbliche possono rispondere a questa richiesta ed essere utilizzate per accedere a dispositivi che si trovano a distanze notevoli, come in altri paesi, e anche le attività del customer service, come ad esempio la manutenzione, possono così svolgersi da remoto, solamente grazie alla rete di telefonia mobile.

Le reti pubbliche 5G diventeranno pertanto un importante elemento per l’accesso da remoto e una soluzione per la manutenzione a distanza.

In aree urbane con piccole celle radio e alte frequenze, possono essere utilizzate, ad esempio, per fornire larghezze di banda molto elevate. Nelle aree rurali invece, le celle radio devono coprire una vasta area, per questo motivo vengono utilizzate frequenze più basse.