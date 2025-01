Sicurezza informatica: Lutech è il primo partner italiano per Cisco XDR

Lutech, leader nella trasformazione digitale e nell’intelligenza artificiale, annuncia di essere il primo partner di Cisco in Italia a mettere a disposizione, tramite il proprio Security Operation Center, Cisco XDR, una soluzione avanzata di managed service che rivoluziona il modo in cui le aziende rilevano e rispondono alle minacce informatiche.

Per questo, mercoledì 19 febbraio presso l’innovativa sede Cisco di Piazza Gae Aulenti a Milano, Lutech e Cisco presenteranno questo nuovo servizio gestito durante un evento esclusivo, dedicato ai professionisti della sicurezza informatica.

“Essere il primo partner di Cisco in Italia a proporre le funzionalità innovative di Cisco XDR rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio e una responsabilità importante – ha dichiarato Alberto Roseo, Chief Marketing, Communication and Innovation Officer del Gruppo Lutech –. Un investimento importante sul nostro SOC che va nella direzione di offrire alle aziende italiane strumenti sempre più all’avanguardia per affrontare le sfide crescenti della sicurezza informatica“.

Cisco XDR: rilevazione avanzata, prioritizzazione e automazione

Durante l’evento, i partecipanti potranno assistere a dimostrazioni pratiche e presentazioni di casi di successo, comprendendo come Cisco XDR offra un vantaggio competitivo grazie alla sua capacità di automatizzare i processi, di ottimizzare le risorse e di migliorare la resilienza aziendale.

Cisco XDR si distingue per:

Analisi e correlazione delle minacce : grazie all’integrazione con endpoint , rete, firewall, email, identity e DNS , Cisco XDR offre una visibilità senza precedenti sugli asset aziendali e sulle minacce.

: grazie all’integrazione con , rete, firewall, email, identity e , Cisco XDR offre una visibilità senza precedenti sugli asset aziendali e sulle minacce. Prioritizzazione delle minacce critiche : l’intelligenza artificiale riduce i falsi positivi, consentendo ai team di sicurezza di concentrarsi sugli incidenti più rilevanti.

: l’intelligenza artificiale riduce i falsi positivi, consentendo ai team di sicurezza di concentrarsi sugli incidenti più rilevanti. Automazione delle operazioni: attraverso l’ottimizzazione delle risorse e la riduzione del rumore informativo, Cisco XDR migliora la produttività e la resilienza.

Progettato per rispondere alle esigenze delle medie e grandi aziende, Cisco XDR combina automazione e intelligenza artificiale per garantire interventi tempestivi e una protezione efficace. La piattaforma consente di semplificare le operazioni di sicurezza, migliorando la produttività dei team e riducendo i tempi di reazione agli incidenti.

“Cisco XDR rappresenta una vera svolta per la sicurezza informatica, grazie alla sua capacità di fornire una visibilità completa e risposte rapide agli incidenti – ha sottolineato Renzo Ghizzoni, Country Leader, Cybersecurity Sales –. Collaborando con Lutech, puntiamo ad offrire alle aziende italiane soluzioni che combinano innovazione tecnologica e semplicità di gestione per affrontare le minacce in continua evoluzione.”

L’evento del 19 febbraio non solo offrirà una panoramica completa delle funzionalità di Cisco XDR, ma sarà anche un’opportunità per confrontarsi con esperti di settore e leader del mercato.

Maggiori dettagli sull’evento sono disponibili sul sito di Lutech.