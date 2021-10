Sicurezza Academy 2021, dalla videosorveglianza alla cybersecurity

Ultimi giorni per iscriversi a Sicurezza Academy P.A. 2021, l’evento virtuale gratuito che si terrà giovedì 14 ottobre alle ore 14:30

L’evento sarà l’occasione per fare il punto sull’evoluzione delle tecnologie per la prevenzione, la sorveglianza e il controllo di eventi illeciti, ma anche degli strumenti per la gestione e la pianificazione delle emergenze nelle città intelligenti.

Durante il convegno verranno approfondite numerose tematiche: dalla condivisione dei dati al monitoraggio dei crimini, dalle minacce non convenzionali all’intelligenza artificiale, dal controllo accessi alla videosorveglianza, dalla cybersecurity all’impiego dei droni e molto altro ancora.

Il programma di Sicurezza Academy

Giulio Iucci – Presidente di ANIE Sicurezza

Il comparto tecnologico Fire & Security in Italia nella fase del “new normal”: resilienza, convergenza, cyber security

Giacomo Salvanelli, Misap – istituto MISAP

“Sicurezza urbana partecipata e tecnologia: nuove forme di condivisione dei dati su criminalità e degrado”

Stefano Scaini, Senior Security & Safety Advisor

“Minacce fisiche di natura non convenzionale: l’importanza di una maggiore sinergia tra tecnologie e operatori”

Andrea Alberton, Product Manager di Dahua Technology Italy

“L’intelligenza artificiale per il monitoraggio delle grandi aree pubbliche”

Salvatore Zucco, Comandante del Corpo di Polizia Locale di Reggio Calabria

“Così Reggio Calabria investe in sicurezza”

Stefano Piazza, Amministratore delegato di Eyeswiss SA, Melano (Svizzera)

“Videosorveglianza: effetto deterrente e fattore chiave per le indagini”

Federico Bertamino, Altatensione – Ingegnere e scrittore, settore sicurezza

“Sicurezza informatica: come proteggere i sistemi di videosorveglianza”

Gianluca Pomante, avvocato cassazionista esperto di data protection

“Software predittivo e droni contro la criminalità. Vantaggi e potenziali problemi”

