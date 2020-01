Google ha annunciato che è in fase di roll out, in un primo momento solo in inglese e negli Stati Uniti, una nuova customer experience per lo shopping online, a partire dalla Ricerca Google.

Si tratta di una nuova esperienza d’uso che riguarda, al momento, gli acquisti online di abiti e articoli di abbigliamento, come ad esempio piumini per l’inverno, scarpe e così via.

In queste circostanze, sottolinea Google, può essere utile vedere le opzioni riguardanti lo stile, confrontandole tra molti negozi diversi. Con il numero di store online esistenti, non è sempre facile trovare prodotti che ci ispirino e confrontare le scelte tra differenti opzioni, per decidere cosa e dove acquistare.

Per Google Search, chiaramente non sono una novità, tra i risultati della ricerca, le indicazioni e i link a diversi prodotti e negozi. La nuova interfaccia che debutta ora in inglese negli Stati Uniti offre però un’esperienza più ricca e articolata.

Questa consente di visualizzare i vestiti, le scarpe e gli accessori da varie fonti sul web in un’unica posizione della ricerca di Google, sul proprio smartphone, in modo da poter navigare in modo facile tra più negozi e marche diverse, sfogliando i risultati.

Per iniziare questa esperienza d’uso basta avviare una ricerca di un tipo particolare di vestiti o accessori, come ad esempio "scarpe da corsa” o "cintura da donna in pelle". Google identifica i prodotti popolari negli store online e li riunisce in una nuova sezione della Ricerca.

Da qui è possibile filtrare per stile, reparto e taglia o guardare immagini multiple di un prodotto. Poi, per saperne di più o per effettuare l'acquisto, non occorre fare altro che visitare il sito web dello store.

La nuova customer experience, in pratica, riunisce gli articoli di molti negozi che corrispondono ai criteri di ricerca in un’unica interfaccia integrata, che offre anche un accesso rapido alle recensioni, se siamo abituati a consultarle prima di prendere una decisione d’acquisto.

Per rendere possibile questa nuove funzione, ha spiegato la società di Mountain View, Google indicizza e organizza i prodotti di oltre un milione di negozi online e aggiorna queste informazioni regolarmente.

Nel suo centro assistenza online, l’azienda spiega quali sono le best practice per i retailer riguardo quali tipi di prodotti sono idonei a comparire in questa shopping experience su Ricerca Google.

Google ha inoltre affermato che, per il futuro, cercherà di espandere questa funzione a più ricerche, categorie, dispositivi e prodotti; l’azienda non ha parlato però in modo esplicito di altre aree geografiche e lingue.