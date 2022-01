Shopify si espande in Cina con una partnership con JD.com

Shopify e JD.com hanno annunciato di aver siglato una partnership strategica tesa a rendere più facile per i merchant americani vendere ai consumatori in Cina.

Con una popolazione di 1,4 miliardi di persone, sottolinea Shopify, la Cina rappresenta il più grande mercato di ecommerce al mondo.

Un mercato, quello dello shoppong online cinese, che GlobalData stima varrà 3.300 miliardi di dollari entro il 2025, cioè più di cinque volte più grande del mercato dell’ecommerce statunitense.

La stima di eMarketer è che oltre la metà (52%) di tutte le vendite al dettaglio in Cina nel 2021 possa provenire solo dall’ecommerce.

Nonostante questo enorme potenziale – afferma Shopify –, la Cina è rimasta spesso inaccessibile alle imprese indipendenti e agli imprenditori emergenti all’estero.

Le barriere normative e logistiche, così come le complessità legate ai prezzi, ai dazi e alle traduzioni, possono essere scoraggianti da affrontare per tutte le marche, tranne che per le più grandi.

La partnership tra Shopify e JD.com ha l’obiettivo di sbloccare il più grande mercato di ecommerce al mondo per i merchant, dando loro accesso a uno dei principali marketplace della Cina.

Permettendo ai merchant di presentare in modo facile i loro prodotti sulla piattaforma di ecommerce transnazionale JD Worldwide, questo nuovo canale di vendita apre l’accesso ai 550 milioni di clienti attivi di JD in Cina, che acquistano prodotti da marche di tutto il mondo.

Rispetto ai 12 mesi tipicamente richiesti alle marche straniere per iniziare a vendere in Cina – mette in evidenza Shopify –, il canale semplificato di JD, JD Marketplace, permetterà ai merchant di Shopify negli Stati Uniti di avviare le vendite in appena tre o quattro settimane.

Per sostenere i merchant nel loro sforzo di iniziare a vendere in modo rapido in Cina, il canale fornirà in primo luogo un onboarding accelerato.

Poi, una logistica che gestisce il fulfillment end-to-end dai magazzini statunitensi di JD direttamente ai consumatori in Cina. Tutto ciò, sfruttando i voli cargo Cina-USA, oltre 1.300 magazzini e oltre 200.000 addetti alle consegne in Cina di JD.com.

Il nuovo canale di vendita nato dalla partnership tra JD.com e Shopify fornirà poi la conversione dei prezzi smart in valuta locale in base ai tassi di cambio, ai prezzi tipici delle categorie, nonché all’imposta VAT e a quella sui consumi.

Infine, una traduzione intelligente dei nomi e delle descrizioni dei prodotti.

Il canale di vendita JD Marketplace fa parte di una più ampia partnership strategica tra Shopify e JD.com, che mira a risolvere le sfide del commercio transnazionale attraverso il sourcing dei prodotti, la vendita e la logistica per i merchant negli Stati Uniti e in Cina.

Questo canale di vendita è ora disponibile per i merchant americani di Shopify.