Shopify e Satispay alleate per l’ecommerce italiano

Prende il via in Italia, in anticipo rispetto ad altri mercati europei, l’alleanza tra Satispay e Shopify per favorire lo sviluppo delle attività ecommerce delle imprese Made in Italy, mettendo a loro disposizione gli strumenti utili per gestire il proprio business con estrema semplicità e facilità.

In base all’accordo tutti i merchant che hanno scelto Shopify per il proprio store online potranno accettare pagamenti dalla community di oltre 1 milione e 800 mila utenti di Satispay nel mondo.

Per Satispay la collaborazione con Shopify, che in Italia nel 2020 ha più che raddoppiato le vetrine online, rafforza il presidio del canale ecommerce, al quale offre l’accesso a un ulteriore sistema di pagamento con un’esperienza d’uso fluida, semplice e sicura per i merchant Shopify che permette anche di fidelizzare la clientela, contribuendo ad abbattere il tasso di abbandono del carrello.

Al tempo stesso l’alleanza è un modo per gli oltre 160.000 esercenti che già utilizzano Satispay (di cui 15.000 sono ecommerce) di adottare per il proprio business una strategia omnicanale che preveda di creare rapidamente negozi online, da affiancare a quelli offline, e cogliere le opportunità che derivano dall’ecommerce.

Come funziona Satispay su Shopify

I merchant italiani di Shopify potranno integrare Satispay nell’unica dashboard Shopify, rendendo il processo di accettazione dei pagamenti veloce e semplice anche per il consumatore finale.

Pagare online con Satispay è semplice: al momento del check-out basterà selezionare Satispay come modalità d’acquisto, scansionare il QR Code oppure inserire il proprio numero di telefono e confermare l’acquisto direttamente dall’app.

La transazione è immediata e la ricevuta è disponibile nella sezione profilo dell’app senza il bisogno di inserire alcuna password.